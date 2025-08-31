胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」！背後催淚內幕曝光　罕說心裡話：很驕傲

記者孟育民／台北報導

藝人小禎（胡盈禎）、佩甄日前Podcast節目《禎甄要chat內》邀請胡瓜作客，暢談演藝圈內幕，以及過往經歷。胡瓜向來尊重兒女決定，一路看著小禎在演藝圈闖出成績備感欣慰，驕傲說：「我常常說我沒管過她，但她也長得很好。」談到曾心疼小禎胖到健康出問題，到醫院連翻床都有問題，於是開出380萬減肥獎勵，也希望她不要沉溺於情傷，最後小禎也成功甩肉，讓他欣慰表示，「我看到真的很開心！」

▲胡瓜錄製《禎甄要chat內》 。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）



胡瓜提到2018年和小禎開出減肥賭注，只要女兒瘦回出道時的體重52公斤，就給380萬做為獎賞，分享當時起因，「我不知道怎麼勸她不要喝酒，喝酒一定會胖，可能也過度沉溺在感情受挫，有一次聽她說解酒期快到了，我就說『妳都瘦10公斤了，為什麼不戒酒？爸爸那天看妳《犀利人妻》身材非常好，不然妳瘦到模特兒的身材，我給妳100萬（港幣）』，我知道她不太能完成，如果她能完成就算3800萬也值得，再多的錢也買不回她的健康。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡瓜坦言錢不是重點，他跟小禎說：「一生當中不是為一個人而活，還有父母親關心妳，妳都沉溺在情傷不值得，要為自己活，妳如果瘦了感情一定會來，事業也會更好。」小禎則說本來就有在擬定減肥計畫，就算沒有380萬的獎勵也會繼續往前。

▲胡瓜對女兒小禎感到驕傲。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

胡瓜感性地說，「小禎所有的一切，爸爸沒有付出什麼，我只是在背後默默支持她，我很自傲有這個女兒，她所有的一切都讓我很感恩，我從來沒在她面前說。我以前對她是非常柔軟，我記得她剛回來，有時候會來獻花看看我，寫一封信給我，我現場就崩潰，就一直哭一直哭。」