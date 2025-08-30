日本第一Coser女神寫真集銷量遭疑「炒作」！　本尊霸氣回應了

記者劉宛欣／綜合報導

「日本Cosplay女神」Enako，憑藉百變造型、姣好外貌與火辣身材，長年在宅圈與時尚界穩坐高人氣。近期她宣布將於9月初推出全新寫真集，消息一出立即引發粉絲熱議。這次的作品特別之處在於，從概念設定、服裝挑選到拍攝地點，全都由她親自參與規劃，她自己更形容這本寫真是「出道以來的集大成之作」，讓支持者更加期待。

▲Enako是日本知名的Cosplay女神。（圖／翻攝自Enako Instagram）

新書封面已率先曝光，只見Enako上半身幾近全裸，坐在沙灘上露出招牌甜美笑容，展現出陽光健康卻又不失性感的一面。照片公開後，立即引起書迷爭相預購，首波反應相當熱烈，出版方也火速宣布加印，可見市場需求驚人。不過，也有部分網友質疑這次的「加印」是否只是宣傳手法。

對於外界的酸言酸語，Enako 並未選擇沉默，而是大方回應。她霸氣強調首批出貨量已突破一萬本，直接打臉炒作說法，用數字證明自己的實力與人氣並非虛有其表。這番直率回應，也讓不少粉絲大讚她「又美又真誠」，直言這樣的態度才是她能多年人氣不墜的原因之一。

▲Enako回應炒作的說法。（圖／翻攝自Enako Instagram）

此前，Enako就曾在社群曬出同人活動宣傳海報，只見她穿著肉色性感bra top，搭配頭上裹著浴巾，一臉開心泡湯的模樣。而海報上更不藏話，直接以大字標明「去洗澡吧」，下方還不忘補上警語「別找不洗澡的理由」，霸氣又直白地提醒前來參與的粉絲，做好體味管理，不要影響到其他人，引發網友熱議與轉發。