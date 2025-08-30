織織爆料「前男友用共同帳戶課金8萬」　嘆：好好溝通沒用的

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，去年12月PO出超音波照宣布懷孕，並在今年6月平安生下寶寶。平時會透過社群分享生活的她，最近留言爆料前任動用共同帳號課金8萬的舉動，同時也直言：「好好溝通是沒用的。」

▲賴賴、織織2023年分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

透過織織回覆的貼文可見，有網友發文求助，表示家中月收入約15至20萬，正努力存錢買房，但老公玩線上遊戲兩個月花了4萬，遠超過她能接受的每月3至5千元，讓她不知該如何溝通，結果釣出織織親自回應，她以過來人的身分，分享了前任更為誇張的行徑。

▲織織爆料前任用共用帳號課金。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

織織透露，「前男友用我們共同的帳戶，一次課金兩萬我已經覺得太貴」，沒想到事情還沒結束，她寫道：「第二次不小心被我知道時他課了8萬。」在分享完這段不堪的經歷後，織織也對該名網友的提問，給出了個人體悟。她寫下：「好好溝通是沒用的，成年人只篩選不教育。」留言內容曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛表示「說得太好」、「金錢觀感覺無法溝通」、「想聽前男友連載故事。」