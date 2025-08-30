高旻示全白聲明：絕無霸凌他人！ 數月只能等調查：真相終將被揭露
南韓女星高旻示再度針對「校園霸凌爭議」開口，她29日在社群上以一張全白圖片配上長文，首度吐露心聲，強調「從未施暴」，更表示即使調查需要很長時間，也會堅持到底，還自己清白。
▲高旻示強硬否認霸凌。（圖／翻攝自Instagram／gominsi）
高旻示表示，這幾個月來只能等待警方調查結果，每天內心都無數次反覆掙扎與壓抑。她坦言自己年少時「不懂事，荒唐度過學生時期」，對此心中已有深深懊悔，但強調「該承認的事我一定會承認，但明確不是的事就是不是。我斷言，我絕對沒有實施過校園暴力。」
高旻示指出，雖然網路爆料者自稱「受害者」，但除了匿名文章外，並沒有任何具體證據證明其指控。她也承認，校園暴力的受害者往往難以提供直接證據，因此自己已提交所有能夠證明清白的資料，配合警方調查，語氣堅決地表示：「即使需要花上很長時間，我也絕對不會停下腳步，直到真相被揭開。」
同時，高旻示嚴厲譴責「惡意利用校園暴力這一重大社會議題來散布虛假消息」，認為這樣的行為會模糊真正校園暴力問題的嚴重性。她感嘆在謠言氾濫的網路世界中，人可以因虛假指控被殘酷地毀掉，這是極其殘忍的事，呼籲大眾不要被不實資訊所誤導，並強調「真相終將必定會被揭露」。
【高旻示IG全文】
這幾個月來，我只能等待調查結果，
一天當中無數次反覆安撫、壓抑自己如同被推到邊緣般激烈動盪的心情，
不知道是如何咬牙撐過、強忍下來的。
如今，我覺得為了不讓大家就這樣一直白白等待，
我必須表明立場，這才是我的本分。
我自己比任何人都清楚，學生時代是不懂事、貪玩脫序度過的，
對此我懊悔不已，雖然或許稱不上完美，
但我仍真心懷抱「要活得比以前更好」的心情，一路走到今天。
各種八卦與流言蜚語，我一直都忍受著，
只覺得這一切都是我應承擔的，就這樣任其流走。
然而，僅僅因為我的過去不夠完美，
並不代表我必須背上從未犯下的罪名。
該承認的事我一定會承認，
但明確不是的事就是不是。
我斷言，我絕對沒有實施過校園暴力。
除了匿名社群裡一篇自稱「受害者」的貼文外，
沒有任何能夠確認我涉入校園暴力的明確跡象或事實。
但我同意，校園暴力的受害者很難拿出具體證據。
因此，作為被指控為「加害者」的我，
已經提交了所有合理且能支持我「不是加害者」的資料，
目前正在接受調查中。
對於包含虛假事實的校園暴力指控，
即使需要花上很長時間，
我也絕對不會停下腳步，直到真相被揭開。
我同樣認為，校園暴力作為嚴重的社會問題，
理應受到嚴厲懲處。
但是，若有人惡意利用這點，
反而會模糊真正的議題，
淡化校園暴力本身的嚴重性。
明明是謊言，卻被隨意捏造、判斷、斷定，
在這個充斥著各種「聽說」的網路世界裡，
能夠如此殘酷而可怕地摧毀一個人，
這件事，我真的、真的希望大家能理解。
真相終將必定會被揭露。
