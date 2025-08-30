Andy「重大突破」剃平頭當兵！公開免役內幕 體驗訓練：官司要打贏

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy老師與家寧因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂以來，仍不時更新個人頻道。近日格外引起討論的是，他居然換了新髮型，「重大突破」，而且全是為了體驗軍中生活。

▲Andy新髮型大突破！（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy老師最近為了工作，大動作剃成平頭體驗軍旅生活，並首度解釋當年自己獲判免役的原因。他透露小時候曾因阿嬤誤餵老鼠藥，導致腸道受損。

▲▼Andy當年因BMI過低免役。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



雖然當下有緊急送醫治療，但Andy老師不只消化系統已難以完全恢復，體重也長期過輕，最終，身高180公分、體重約53至55公斤的他因BMI偏低獲判免役。這次為了工作，他決定剃頭體驗當兵的滋味。

▲Andy剃成平頭。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



在影片中最令粉絲感動的是，Andy老師一度在高台上直呼「我官司要打贏」，展現想向家寧一家討回公道的決心。

▲Andy新髮型還是很帥。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

