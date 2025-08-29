蔡尚樺「路邊仆街」慘摔破皮　曬濺血照：水逆擋災解厄

記者王靖淳／綜合報導

主持人蔡尚樺今（29）日透過IG曬出一張手肘及膝蓋破皮流血的照片，自爆前幾天自己發生了一場「樂極生悲」的慘案。貼文及照片曝光後，引發熱議。

▲蔡尚樺受傷。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

透過蔡尚樺分享的照片可見到，她身穿黑色上衣，下身搭配牛仔短褲，腰間還斜掛著一個小包，腳上則穿著一雙白色拖鞋。她坐在椅子上並將右手抬起，還特別用左手指著手肘上的破皮處，向大家解釋受傷的狀況，臉上的表情雖然冷靜，但卻帶有一絲無奈。

蔡尚樺在文中透露，前天收工後，原本她開開心心準備去吃飯，卻因一時冒失地往前跑，導致雙腳打結。她形容當下自己的雙腿是「兩隻蘿蔔突然自己左右互搏」，下秒整個人就重心不穩，當場大仆街，「摔一個四腳朝天，五體投地」，不但姿勢狼狽，頭更受到不小的衝擊，「下巴還重重敲在地板」，導致她當下頭整個超暈。

▲蔡尚樺會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

在趴倒在地的瞬間，蔡尚樺內心閃過的念頭就是：「一定完蛋了！！！」深怕自己因此造成嚴重傷害。更讓她感到尷尬的是，這起意外發生在人來人往的路邊，她糗態百出的模樣，也讓路人全部看傻眼。所幸，她的傷勢並不如想像中嚴重，「還好只有手腳流血」，讓她鬆了一口氣。儘管傷口疼痛，但她仍樂觀地將這次意外，當作是「水逆擋災解厄。」