媽媽餵點名配方奶含高糖遭炎上　二寶爸男星說話了！

記者蔡琛儀／台北報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日拍影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引起爭議。身為二寶爸的男星孟澔今（29日）出席肉老大頂級肉品涮涮鍋與美國肉類出口協會攜手舉辦的第二屆金肉獎頒獎典禮，對於這起母乳及配方奶的紛爭，也有自己的看法。

▲孟澔是兩寶爸。（圖／肉老大頂級肉品涮涮鍋提供）

孟澔和老婆育有兩子，1個剛滿5歲，另1個才5個月大，對於媽媽餵引發的母乳、配方奶風波，坦言都有關注，也提到夫妻倆剛開始先是餵母乳，再來才是配方奶，認為兩種都很好，笑說大兒子不僅長得白白胖胖，而且頭好壯壯，家中長輩也不會干涉他們要怎麼餵養寶寶，「長輩說吃得慣就好，而且我們家老大蠻挑食。」，

近來才升格二寶爸的他，坦言在育兒上都很習慣，但目前最大的難題，就是大兒子好奇心太旺盛，他常常要很有耐心為兒子解答，由於兩個孩子都是男孩，是否會想再拚一胎？他苦笑說：「已經賭兩次都失敗了，不拚了。」孟澔坦言和老婆起初都想生女兒，「但生男的也不錯啦，現在老大已經可以跟我一起玩了。」

▲孟澔奪下第二屆金肉獎頒獎典禮最佳人氣獎。（圖／肉老大頂級肉品涮涮鍋提供）

孟澔今出席2025金肉獎頒獎典禮，他以親子賣萌的創意影片，突破美女兵團的重圍，成功奪得「最佳人氣獎」，他開心說因兒子熱愛肉食，他們吃遍各大火鍋店，這次得獎讓他相當驚喜。