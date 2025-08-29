玉兔挺孕肚「泳池解放比基尼」　倒數2個月卸貨吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚，同年底生下兒子姆姆，今年5月驚喜宣布懷二寶，事後透露寶寶性別是女生。目前懷胎倒數2個月就要生產的她，最近在社群秀出多張泳裝近照，分享卸貨前的心情。

▲玉兔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

透過玉兔分享的照片可見到，她身穿一件淺綠色的比基尼，坐在一個大型的獨角獸造型泳圈旁邊，微微側身單手撫著孕肚，臉上露出溫柔而帶點羞澀的笑容，看起來相當幸福放鬆。她的長髮自然垂落肩頭，搭配髮飾讓整體造型充滿俏皮感。

▲玉兔分享泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔在文中興奮地表示，自己的肚子真的是圓的，「大家都說懷男生是尖的，女生是圓的，穿上泳裝後，馬上就能揭曉。」她也滿懷期待地寫下：「再兩個多月，彌彌就要出生了，看姆姆聽肚子的樣子真的超療癒，相信他一定會是個好哥哥。」照時間推算，玉兔目前應已懷孕約7個多月，正式進入懷孕後期，但透過她分享的泳裝照中可見，她四肢依舊纖細，除了肚子隆起外，身材幾乎沒有走樣，保養得宜的狀態讓大批粉絲驚嘆不已。