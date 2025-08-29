記錄父親心梗搶救竟遭酸！　李怡貞怒「沒人想用爸爸性命來換流量」

記者張筱涵／綜合報導

知名律師李怡貞的父親28日平安出院，本應是家人鬆一口氣的好消息，卻引來酸民冷嘲「蹭流量」。對此，李怡貞29日以黑底白字怒嗆回擊。

李怡貞。



李怡貞29日反駁：「這是我的粉專，我記錄我爸心梗的事是我的事，不爽看就封鎖我粉專，有流量不是我能控制，沒有人想要用爸爸的性命來換流量！」她更直言，當初第一天發文時並不知道父親能否活下來，反問酸民「到底有沒有腦？」同時強調若這段驚險經歷能提醒更多人注意長輩健康，「那麼有流量是自然的事」，狠酸對方只是「羨慕嫉妒恨」。

李怡貞也將砲火指向所謂的「網黑醫生」，點名對方年過半百仍「沒診所、沒能力，只會靠直播、Podcast、錄影、剪片、催促代購淘寶」，批評這些人只會蹭聲量，「真正的醫生是在醫院勤奮守崗，才沒空整天在網路亂噴」。

事實上，李怡貞父親本月中旬深夜突發疾病送急診，血氧一度驟降到70多，所幸醫師緊急插管後狀況逐漸回穩，17日轉入加護病房觀察治療，直到28日順利出院。對李怡貞而言，本是值得慶幸的家庭喜事，卻因酸民惡意評論，再度掀起爭議。

李怡貞發文與留言。


