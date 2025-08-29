電商女王也曾是慢飛天使！　安晨妤童年就接受早療

記者蔡琛儀／台北報導

「我小時候也是一位慢飛天使。」全球電商顧問安晨妤，雖是三碩士學霸媽媽，卻走過需要早療陪伴的童年，也因此比誰都懂慢飛孩子與家庭的無助。她回憶，父母面對資源不足的焦慮難以想像，於是當自己有能力時，便毅然投入公益，長期支持早療協會。

▲ 安晨妤自曝兒時也是「慢飛天使」 。（圖／Sugar Power PR提供）

這次她特別響應「延續穩固偏遠地區早療外展服務計畫」，針對花東與南投約15%因交通與經濟條件錯過黃金療育時機的孩子，協會組成跨領域團隊深入家庭，把物理治療、語言治療等資源送到孩子身邊，並透過家長教育與社區宣導，打造支持網絡，減輕家庭孤單。

除了捐助經費，安晨妤也透過電商公司，連續八年協助協會建置與維護電商系統，讓故事能被更多人看見。她認為公益不僅是付出，更要能與社會有效溝通，因此花大量時間陪同協會同仁學習數位工具，讓他們能自己傳遞價值與努力。

「沒有一個人應該被排拒在外。」安晨妤說，早療需要社區與家庭共同參與，才能真正發揮力量。這項計畫將服務逾三千戶家庭，把愛送進偏鄉每個角落，也是一份持續的陪伴承諾，邀請社會大眾一同成為慢飛天使背後的力量。