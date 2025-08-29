ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

唐綺陽認了微調
獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦
蕭敬騰捐32萬助車禍小球員
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

虞書欣 孫安佐 孫鵬 狄鶯 薔薔 Angelababy 唐綺陽 蔡依林

Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞！　低頭偷看手機…震驚捂嘴

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男團SHINee成員Key近日在綜藝節目《驚人的星期六》錄影現場，突然抱著身旁的少女時代隊長泰妍（TAEYEON，前譯：太妍）失控痛哭，嚇壞現場所有人。原來，當時他趁著錄影空檔偷看手機，意外得知自己的新歌拿下了音樂節目冠軍，讓他當場震驚到摀住嘴巴，激動的情緒再也忍不住。

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key趁錄影空檔低頭看了一下手機，面露驚訝表情。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

在播出正式內容前，《驚人的星期六》製作單位23日在網路上搶先公開了這段名為「錄影中讓Key落淚的速報」的影片。畫面中，Key在錄影途中，低頭偷滑手機，下一秒他便瞪大雙眼，驚訝地用手摀住嘴巴。主持人見狀立刻關心詢問，Key隨即激動地轉向身旁的摯友泰妍低聲說：「我拿第一了！」

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key激動抱著泰妍哭了。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

話一說完，Key便再也無法抑制情緒，直接趴在桌上，並轉身抱著泰妍崩潰痛哭。在場其他藝人一頭霧水，泰妍則是滿臉驕傲地向大家解釋：「Key在音樂節目中拿到第一名了！」眾人才恍然大悟，立刻響起如雷的掌聲為他祝賀。

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

▲Key激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

據悉，錄影當天，Key正好以新歌《Hunter》在KBS電視台的直播節目《音樂銀行》中奪下冠軍寶座。出道18年的Key事後也感性表示：「我非常清楚以我的資歷，要拿到第一名是多麼不容易的事情，因此更加感激。」此外，他也為錄影中偷看手機一事，向大家深深鞠躬道歉。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

SHINeeKey泰妍驚人的星期六少女時代泰妍TAEYEON太妍

推薦閱讀

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

8/28 10:46

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

7小時前

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

5小時前

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

2小時前

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

22小時前

寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉…爆料者道歉

寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉…爆料者道歉

2小時前

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

15小時前

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

23小時前

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

20小時前

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

7小時前

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

17小時前

天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！　揭44年前初登場真面目

天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！　揭44年前初登場真面目

20小時前

熱門影音

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
夫妻吵架胡宇威「認真發問」　陳庭妮笑場：吵不下去XD

夫妻吵架胡宇威「認真發問」　陳庭妮笑場：吵不下去XD
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
李現曬被路人偶遇反應　她超激動：真的是你!!

李現曬被路人偶遇反應　她超激動：真的是你!!
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

Janet堅持「不用3C育兒」：習慣就好　手機越晚接觸越好「不知會聯絡誰」

Janet堅持「不用3C育兒」：習慣就好　手機越晚接觸越好「不知會聯絡誰」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

看更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

舒華「古裝造型照」激美！江西初體驗漢服：終於圓夢了　韓網讚爆

26分鐘前20

大S二度流產遭惡傳「具俊曄的」　御用律師震怒：等著收法院傳票吧

1小時前4

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

1小時前21

Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞！　低頭偷看手機…震驚捂嘴

1小時前1

記錄父親心梗搶救竟遭酸！　李怡貞怒「沒人想用爸爸性命來換流量」

1小時前31

蔡依林情牽泰國大咖男神Tor！　當眾「手牽手直接奔出片場」超甜

1小時前1

吳念真當阿公全被孫子左右　竟嗆「抓這個阿公就打斷你的手」

2小時前43

寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉…爆料者道歉

2小時前1510

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

2小時前21

麥可傑克森離世16年…28歲大兒子宣布訂婚！　PO文細節致敬亡父

讀者迴響

熱門新聞

  1. 虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬
    8/28 10:46228
  2. 蔡依林再曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯
    7小時前66
  3. 快訊／AAA第五波4團陣容！
    5小時前62
  4. 「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了
    2小時前2810
  5. Song超狂薪資外洩「網全羨慕」
    22小時前186
  6. 寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉
    2小時前63
  7. 唐綺陽認了「找李進良微調」揭決心變美原因
    15小時前125
  8. 王思佳憔悴現身「憶10年情」
    23小時前61
  9. 孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」他發聲明提告
    20小時前3826
  10. 虞書欣七夕直播活動突喊卡！　廠商凌晨緊急發文
    7小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合