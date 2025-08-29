Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞！　低頭偷看手機…震驚捂嘴

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男團SHINee成員Key近日在綜藝節目《驚人的星期六》錄影現場，突然抱著身旁的少女時代隊長泰妍（TAEYEON，前譯：太妍）失控痛哭，嚇壞現場所有人。原來，當時他趁著錄影空檔偷看手機，意外得知自己的新歌拿下了音樂節目冠軍，讓他當場震驚到摀住嘴巴，激動的情緒再也忍不住。

▲Key趁錄影空檔低頭看了一下手機，面露驚訝表情。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）

在播出正式內容前，《驚人的星期六》製作單位23日在網路上搶先公開了這段名為「錄影中讓Key落淚的速報」的影片。畫面中，Key在錄影途中，低頭偷滑手機，下一秒他便瞪大雙眼，驚訝地用手摀住嘴巴。主持人見狀立刻關心詢問，Key隨即激動地轉向身旁的摯友泰妍低聲說：「我拿第一了！」

▲Key激動抱著泰妍哭了。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）



話一說完，Key便再也無法抑制情緒，直接趴在桌上，並轉身抱著泰妍崩潰痛哭。在場其他藝人一頭霧水，泰妍則是滿臉驕傲地向大家解釋：「Key在音樂節目中拿到第一名了！」眾人才恍然大悟，立刻響起如雷的掌聲為他祝賀。

▲Key激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／놀라운 토요일 Amazing Saturday）



據悉，錄影當天，Key正好以新歌《Hunter》在KBS電視台的直播節目《音樂銀行》中奪下冠軍寶座。出道18年的Key事後也感性表示：「我非常清楚以我的資歷，要拿到第一名是多麼不容易的事情，因此更加感激。」此外，他也為錄影中偷看手機一事，向大家深深鞠躬道歉。