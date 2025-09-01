9月1日星座運勢／12星座財運大解析！ 魔羯舊愛回頭、天秤業績飆新高
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：投入新的項目
感情：調整約會次數
財運：進財管道增加
幸運色：銀白色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：身邊出現轉機
感情：感情不宜強求
財運：依照原來計畫
幸運色：金箔色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：好好衝刺一波
感情：感情恩愛如初
財運：業績亮眼飛昇
幸運色：天空藍
貴人：巨蟹
小人：射手
【土象星座】
工作：深入問題核心
感情：前任回心轉意
財運：不宜過多決策
幸運色：靛藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：調整創業角度
感情：結束近期紛爭
財運：追求富有生活
幸運色：藍紫色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：做好份內工作
感情：誠心敞開心胸
財運：考慮持續加碼
幸運色：櫻花粉
貴人：水瓶
小人：獅子
【水象星座】
工作：逐漸感到疲累
感情：真愛就在身邊
財運：先求有再求好
幸運色：碧綠色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：猶豫錯過良機
感情：獨立自主思想
財運：策略多加謹慎
幸運色：紫晶色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：注意微小細節
感情：專一對待伴侶
財運：獲利見好就收
幸運色：湖水綠
貴人：天秤
小人：處女
【火象星座】
工作：職場小人失志
感情：拒絕無理要求
財運：獲利順利出場
幸運色：琥珀色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：合作重新檢視
感情：彼此過於忙碌
財運：投資金融股票
幸運色：蓮藕色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：達成重要協議
感情：易有不安全感
財運：勸家人善理財
幸運色：松木色
貴人：處女
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
