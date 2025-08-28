唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

記者蔡宜芳／綜合報導

星座專家兼主持人唐綺陽在去年5月下定決心減肥，目前已成功甩肉26公斤，還因為迅速「消風」，一度被誤會是生病。唐綺陽28日分享自己開始注重外型的契機，也坦言有透過好友兼知名整型醫師李進良的巧手微調變美。

▲唐綺陽目前已經成功減掉26公斤。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

唐綺陽坦言，自己過去總覺得「重視長相什麼的太膚淺」，也自認沒有先天條件，所以不是很注重外表，「也在壓力下胖胖瘦瘦了二十年，總藉口自己偏幕後，胖就胖吧沒辦法，就放任自己像氣球般『圓潤』。」不過，雖然事業有成，她仍不免自問：「我滿意那樣的我自己嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐綺陽透露，想要變美的契機是在去年一場聚會上，當時在場的女性朋友們不僅事業有成，還能保持身材與生活品質，給了她當頭棒喝。於是她開始減肥與飲食控制，「身體真的開始消風，氣球慢慢變小，嗚…我真的好高興。」

▲唐綺陽分享決定變美的過程。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

但瘦下來後，唐綺陽卻又面臨年齡帶來的皮膚鬆弛與眼袋問題，「直播雖可以靠強光遮掩，但還是有同學說我『看起來累累的』。」結果就在她陷入煩惱的時候，李進良主動問她要不要改善臉部狀況，「所以，我就找阿良院長諮商、幫忙調整臉看起來累的部分，也積極調整作息不熬夜（但我沒九點半睡），就變成這幾天大家看到的狀態啦，也再次謝謝所有稱讚我最近變漂亮的同學！」

唐綺陽也強調，只要想為自己做什麼，無論年紀多大都不嫌遲。一番話引來不少網友留言「老師穿這顏色超美！向你看齊」、「老師好美」、「美爆，完全是新的一個人」。