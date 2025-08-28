蕭敬騰和老婆Summer太暖了！　「伸援手捐32萬」助嘉義車禍小球員

記者蔡琛儀／台北報導

嘉義縣民和國中棒球隊15日要前往高雄移地訓練時遇上車禍，造成車內共8人輕重傷，還得要面對未來的復健之路，各界也紛紛慷慨解囊，向來熱心公益的金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer也被傳出捐32萬元，幫助小球員度過難關的佳話。

▲蕭敬騰、Summer夫妻被爆出捐款幫助民和國中棒球隊受傷小球員。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



在球隊發生車禍當天晚上，蕭敬騰在海外工作看到新聞得知此事，立刻著手尋找民和國中的聯繫方式，最後透過友人聯繫上校方，捐出32萬元，由校方轉交給受傷的學生家庭，部分捐款直接交給現場家屬與一名已完成手術的學生，並由Summer透過電話連線親自慰問並鼓勵現場學生與家長，相當暖心。

對此，Summer僅表示，除了日常老人、小孩、動物相關是每月固定捐款，已超過15年，老蕭也常常會因為看到報導，針對一些需要急難救助的個案來做特別支援，這次幫助小球員，也是看到新聞才得知，但因當下他們在海外，因此請同事協助關注，「需要幫助的太多，隨緣，遇見了，有能力，就盡點力，沒特別原因。」也坦言還有很多人需要幫助，「蕭說努力讓自己更強大，才能做更多。」

事實上，蕭敬騰身為天王級人物，和老婆Summer一直相當關注弱勢，出道後每年都捐出300萬元善款，除了關心老人、小孩和貓狗，也會不重複捐給固定單位，希望幫助更多的人；去年夫妻倆舉辦世紀婚禮，收到700萬元的禮金，事後全數捐出至急難救助家庭、獨居老人及兒少扶助等機構，因此去年捐款金額就超過千萬元。

▲蕭敬騰和經紀人老婆Summer一直相當熱心公益。（圖／翻攝自臉書）

此外，老蕭12年前曾幫助一名淡水樂器行的奶奶籌措孫子學費，砸36萬買下樂器行所有樂器，這名小朋友就是標槍選手黃潮鴻，4年前還打破國中男子標槍紀錄，老蕭一個善舉徹底改變他的人生。他還曾在生日會辦義賣，把募得的54萬元捐給愛狗協會、癌症關懷基金會、老人福利關懷協會等，疫情期間捐助不少防疫物資，2018年花蓮地震也以電競俱樂部名義捐出200萬元，以及高雄氣爆捐款等。

而夫妻倆每年公司尾牙，也都會找盲人歌手李炳輝來演出、幫忙介紹工作等，協助改善他的生活。不過老蕭夫妻向來低調，常常都是捐助單位或受捐助者透露消息後，外界才知兩人默默行善的雅事。