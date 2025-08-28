ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李多慧戶外表演「遇最大天敵」！
七夕拜拜「供品、禁忌一次看」！
許允樂絕美海上約會李玉璽！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薔薔 Song 孫安佐 孫鵬 狄鶯 張景嵐 春風 魚乾

Energy高雄演唱會倒數10天　牛奶無預警宣布「多了新身份」！

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy團長牛奶，近年不僅以復出演唱〈星期五晚上〉拿下金曲年度歌曲獎，幕前幕後事業多元，近期更宣布多了新身份，創立保健品品牌，從研發到設計全程都參與，首波推出的是益生菌。

▲▼ENERGY牛奶成立保健品品牌。（圖／真心星生醫提供）

▲Energy牛奶成立保健品品牌。（圖／真心星生醫提供）

牛奶自少年開始跳街舞，因此累積多處傷痛，加上多年演出與脊椎舊傷，前2年頸椎又壓迫到神經，所以只能透過運動復健、保健品、食療等維持狀態，但相隔15年復出，仍感覺身體大不如前，到現在身體還是時常不舒服，加上自己也當了父親，對於孩子及家人的健康免疫力更加重視，所以才成立了保健品品牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，成為父親後更重視家人健康，因此希望打造「自己與家人都能安心食用」的產品。談到創業初衷，他表示：「健康不是第一，而是唯一。」這次選擇獨資創業，就是要確保理念能完整落實，並親自把關品質，為此籌備了近一年，產品也親身試用確認有感才敢推出，從商品研發、找製造工廠、產品打樣、logo設計等等，牛奶都親自參與。

此外，Energy將於 9月6、7日在高雄巨蛋舉辦演唱會，他依舊在工作、家庭與新事業間奔波，他笑說自己「停不下來」，再忙也會盡量留時間給家人，並計畫把更多心力投入品牌經營，盼將好的產品分享給更多需要的人。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

13小時前

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

9小時前

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

21小時前

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

9小時前

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

22小時前

快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

11小時前

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

4小時前

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

1小時前

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

5小時前

24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

12小時前

孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

10小時前

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

20小時前

熱門影音

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

看更多

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

10分鐘前0

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

39分鐘前0

電豹女孩大型見面會來了　笑笑、草莓坦承《最強的身體》棄賽

44分鐘前0

Energy高雄演唱會倒數10天　牛奶無預警宣布「多了新身份」！

56分鐘前0

車銀優入伍才1個月「經紀公司陷財務困境」！　11月底前需籌5億

1小時前0

愛上囚犯搬去美國辦「獄中婚禮」　澳洲女後悔：人生最大錯誤

1小時前0

盧廣仲再推翻唱歌曲　無厘頭爆：聽了就會被召喚吃早餐

1小時前0

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

1小時前0

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

1小時前1220

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇
    13小時前4434
  2. 虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬
    9小時前225
  3. 遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤
    21小時前1811
  4. 承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉
    9小時前3211
  5. 薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光
    22小時前246
  6. 快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了
    11小時前85
  7. Song超狂薪資外洩「網全羨慕」
    4小時前106
  8. 孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」他發聲明提告
    1小時前2220
  9. 王思佳憔悴現身「憶10年情」
    5小時前6
  10. 24歲陸劇女演員確診胃癌！　片場吐血送急診
    12小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合