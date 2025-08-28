Energy高雄演唱會倒數10天　牛奶無預警宣布「多了新身份」！

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy團長牛奶，近年不僅以復出演唱〈星期五晚上〉拿下金曲年度歌曲獎，幕前幕後事業多元，近期更宣布多了新身份，創立保健品品牌，從研發到設計全程都參與，首波推出的是益生菌。

▲Energy牛奶成立保健品品牌。（圖／真心星生醫提供）

牛奶自少年開始跳街舞，因此累積多處傷痛，加上多年演出與脊椎舊傷，前2年頸椎又壓迫到神經，所以只能透過運動復健、保健品、食療等維持狀態，但相隔15年復出，仍感覺身體大不如前，到現在身體還是時常不舒服，加上自己也當了父親，對於孩子及家人的健康免疫力更加重視，所以才成立了保健品品牌。

他坦言，成為父親後更重視家人健康，因此希望打造「自己與家人都能安心食用」的產品。談到創業初衷，他表示：「健康不是第一，而是唯一。」這次選擇獨資創業，就是要確保理念能完整落實，並親自把關品質，為此籌備了近一年，產品也親身試用確認有感才敢推出，從商品研發、找製造工廠、產品打樣、logo設計等等，牛奶都親自參與。

此外，Energy將於 9月6、7日在高雄巨蛋舉辦演唱會，他依舊在工作、家庭與新事業間奔波，他笑說自己「停不下來」，再忙也會盡量留時間給家人，並計畫把更多心力投入品牌經營，盼將好的產品分享給更多需要的人。