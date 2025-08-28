孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

記者黃庠棻／台北報導

星二代孫安佐最近認愛上班族女友傑尼醬，不料卻遭週刊爆料，一位自稱是被狄鶯認證的現任女友「J小姐」指控，和孫安佐交往一年多以來，他不只慣性劈腿，被女方抓包，還死心塌地想求和前女友阿乃、到處跟女網紅發送性暗示訊息，J小姐甚至抖出孫鵬曾為緋聞對象林筱薇買房。對此，孫鵬、狄鶯也做出回應。

▲一名自稱孫安佐現任的J小姐出面爆料孫家事。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

孫安佐近日被一名自稱是狄鶯認證的現任女友「J小姐」指控感情不忠，27日深夜他帶著女友露面首度回應，經紀人重讀天月更認為爆料來源是孫安佐前任阿乃。沒想到這位J小姐的身份還未揭曉，更砲火猛烈地抖出孫鵬曾為緋聞對象林筱薇買房，有段時間幾乎夜夜笙歌，讓狄鶯氣到拿菜刀割腕，孫安佐緊急報警才撿回一命。

對此，狄鶯面對J小姐多次爆料家務事，憤怒表示「重度毀謗告到底」，不過面對詢問J小姐身份是否為孫安佐前女友阿乃時，她並沒有正面回應，但仍相當氣憤地說道「現在這個世界，好人當不得」，強調「不會影響我的家庭，也不可能讓她得逞，我會告到底。」

而孫鵬則是在稍早透過經紀公司發出聲明，表示「近日有特定人士及媒體針對本公司旗下藝人孫鵬先生及其家人為不實指控及所謂之爆料，本公司深感遺憾並予以譴責。」經紀公司強調「孫鵬先生向為本公司重要藝人，長期以來在演藝事業之表現有目共睹，任何惡意中傷孫鵬先生及其家人的不實言論，已嚴重損害孫鵬先生之個人聲譽。」

孫鵬經紀公司表示希望各界不要再傳播相關爆料消息，聲明中更提到「對於此類故意損害孫鵬先生及其家人之不實傳述，及散佈該等訊息之行為人，本公司將會同孫鵬先生，採取一切必要之法律行動，包括但不限於提出誹謗、損害名譽等訴訟，以維護孫鵬先生之合法權益。」

【孫鵬聲明稿】

致各媒體及關心影一公司藝人孫鵬先生的朋友們：

近日有特定人士及媒體針對本公司旗下藝人孫鵬先生及其家人為不實指控及所謂之爆料，本公司深感遺憾並予以譴責。

孫鵬先生向為本公司重要藝人，長期以來在演藝事業之表現有目共睹，任何惡意中傷孫鵬先生及其家人的不實言論，已嚴重損害孫鵬先生之個人聲譽。

現本公司鄭重呼籲各媒體與社會公眾，在登載與傳閱此類所謂爆料事件時，對於未經查証之傳述與流言，切勿予以渲染或轉載，以免觸法，並對當事人造成二次傷害。

本公司並正式聲明，對於此類故意損害孫鵬先生及其家人之不實傳述，及散佈該等訊息之行為人，本公司將會同孫鵬先生，採取一切必要之法律行動，包括但不限於提出誹謗、損害名譽等訴訟，以維護孫鵬先生之合法權益。