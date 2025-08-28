天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！　揭44年前初登場真面目

記者蔡琛儀／綜合報導

天后江蕙（二姐）近日在台北小巨蛋開唱，昨（28日）民歌天后鄭怡也到場朝聖，她透露44年前就和江蕙相識，感性表示：「抗癌成功回歸舞台並不是條容易的路，江蕙心中一定很多個中滋味，她仍然回到她最愛的舞台，代替所有台灣的女性唱出她們的心聲，無論愛情、親情、夫妻之情或是人生。」

▲▼鄭怡昨晚朝聖江蕙演唱會。（圖／翻攝鄭怡臉書、寬宏提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭怡1981年唱〈微風往事〉走紅，當時民歌正夯，暑假很多大專兵要上成功嶺，所以台中西餐廳的秀還會再加上民歌演出，「那年我在台中仙堡西餐廳演唱，江淑惠（江蕙）也是同檔，當時沈文程是駐唱歌手，〈心事誰人知〉還沒出片。」透露當時尚未出道的二姐，造型就是全身西裝套裝，還有一頂帽子，七天就準備七套套裝，「民歌秀通常唱在前面，唱完後我換個衣服就坐在台下聽江淑惠唱歌，真心覺得她真是太會唱了，非常佩服！」

鄭怡及江蕙出道後也常一起錄綜藝節目，更在1989年共同入圍了第一屆金曲獎，最終由江蕙贏得最佳女演唱人獎。昨晚鄭怡看了江蕙的演唱會，更是回憶湧現，鄭怡也誇讚江蕙的狀態極好，「源活的舞台設計太精彩了，24名舞者加上龐大管弦樂團，給觀眾一個視覺聽覺完美的舞台，是非常有誠意的演唱會。」