Super Junior出道20年還是超猛！　首攻大巨蛋「逾3萬會員掃光票」

「韓流帝王」Super Junior於今年歡慶成軍20週年，他們邀請廣大E.L.F.（官方粉絲名稱）共襄盛舉最新篇章，自8月22日起以首爾為起點，展開「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，台北場將在11月15、16日唱進指標性地點臺北大巨蛋，成為首組在該場地舉辦專場的韓團。

▲Super Junior成軍20年依然人氣超旺。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）

會員預購票券在今（28日）下午13點開售，逾3萬名Weverse會員湧入網站搶購門票，主辦單位遠雄創藝強調「會員全開」，預估兩場約5萬張票全數售罄，主辦單位也呼籲消費者注意自身權益，切勿購買來歷不明的票券。接下來29日13點到16點還有國泰世華Cube卡友優先購，以及30日13點正式在拓元售票全面開賣。

此外，今天也是韓女團TWICE高雄世運演唱會開賣日，一次開賣11月22日及加場的23日場次，同樣也是在三分鐘內就迅速秒殺完售，讓不少ONCE哀嚎希望能再加場。

▲TWICE高雄兩場演出迅速秒殺。（圖／理想國提供）