虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》走紅，近日卻捲入負面爭議，先是被控霸凌，如今又鬧出用現金購買奢侈品事件，由於大陸政府多年前曾頒布限高令（限制高消費），虞父在限高期間用現金替女兒購買高價名牌，被質疑是為了規避罰則，可能構成拒執罪，最高刑責是7年有期徒刑，而她也因為風波纏身，7天掉粉超過72萬。

▲虞書欣。（圖／龍華電視提供）

虞書欣2019年6月到澳門看演唱會到名牌店購物，當時BLACKPINK成員Lisa和Jisoo就在她身後，但她渾然不知，後來才發現和偶像錯過，因此懊惱發文，她當時文中描述是父親虞丕杰陪同，且事後爆出是用現金購物，由於虞父2016年起涉及多起案件，未履行債務金額超過1500萬元，2016年至2023年間多次被列為失信被執行人，被法院發布限制高消費令，遭質疑是為了規避被監控消費，才不用電子支付，改以現身付款。

▲虞書欣爸爸用現金買名牌，恐犯法。（圖／翻攝自微博）



該影片隨後被刪除，法律界人士指出，若查實虞父在限高期間進行高額消費，可能構成拒執罪，最高刑責恐判7年有期徒刑。針對事件，虞書欣工作室發表聲明，強調虞書欣與父親名下企業「無直接股權或業務關聯」，但未能平息外界質疑。支持者認為，使用現金支付屬個人自由；然而，更多聲音要求司法機關徹查虞丕杰在限高期間的高額消費是否合法，以及家族企業是否存在國有資產流失問題。

事實上，虞書欣家族向來爭議頗多，虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是大陸國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，爸爸虞丕杰名下擁有多家公司，曾被爆出合約糾紛，另外也有捲入借貸糾紛，借給他人3780萬人民幣，利息卻超過法定上限，疑似放高利貸，甚至連名下公司多次被列為失信被執行人，涉及金額數百萬元，部分輿論質疑，虞書欣爸爸和爺爺違法從事相關產業，可能涉及利益輸送或職務侵占。