富邦啦啦隊女神「側面上下大面積挖空」！蜜桃臀型被看光 震撼1.2萬人

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站上傳「側面上下大面積挖空」的辣照，至今已吸引1.2萬人按讚！

▲慈妹的衣服側邊上下大面積挖空。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



照片中，可以看到慈妹身穿一件純白色長洋裝，相當映襯她的膚色，而側邊挖空設計剛好若隱若現出側胸，蜜桃臀型也全被看光光，設計簡約又不失性感。

▲慈妹若隱若現出好身材。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



慈妹透露這是在綠島所拍攝的照片，「無意間在不同的草皮拍一樣的照片。」她將頭髮綁成俐落的單邊麻花辮，搭配脖子上的簡約項鍊，以及頭上隨性戴著的黑色墨鏡，呈現出悠閒又迷人的夏日氣息。

▲▼慈妹是富邦啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。