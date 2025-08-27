頭痛求醫「卻幫我針灸胸部」還無效！敖犬辣妻崩潰痛哭：超無助

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）2024年10月與女友發發登記結婚，夫妻倆不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，發發最近深受頭痛所擾，好不容易找到針灸診所，「明明說頭痛，醫生卻幫我針胸、針腳」，重點是完全沒好轉，連帶影響到她的心情。

▲發發正接受復健。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



從Instagram限時動態中，可以看到發發的頭部被固定在黑色頭頸牽引裝置中，「復健中，醫生說可能是頸因性頭痛」，她抬起雙手擺出可愛姿勢，用輕鬆幽默的方式面對，「希望能緩解。」

沒想到剛復健完，發發在回家途中再度頭痛發作，「直接在車上哭了出來」，原因是她最近不斷奔波於診所，中西醫都看了，卻仍未能緩解疼痛，「真的超級無助。」

▲發發分享針灸心情。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發更提到治療過程中的挫折感，「尤其是明明說頭痛，醫生卻幫我針胸、針腳，然後一點效果都沒有，真的是想跳海的心都有了。」連日的身心折磨，讓她備感無力。

▲▼發發最近深受頭痛所擾。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



所幸最後在敖犬的陪伴下，發發再度前往另一間中醫診所，「醫師下針當下就蠻有感的，再觀察看看，如果有效的話一定大力分享給大家。」她也不忘提醒粉絲，「健康真的很重要嗚嗚嗚，希望大家都有強壯的頭跟脖子。」