薔薔宣布開除元老員工！認被踩底線「心碎切割」　網瘋猜是他...全震驚

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年開了「福利文創」工作室，日前還推出Podcast新節目《薔栗膠》。然而她今（26日）拋出震撼彈，宣布開除元老級員工，「之前攝影師出了一點狀況，所以我在一個月前以正常手續將他資遣了。」

▲薔薔開除元老級員工。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔沈重宣布資遣元老級員工，語帶哀傷表示，「其實已經過一個月了，偶爾心中還是會揪一下、會難過，畢竟就是相處過，因為他也是瞭解哪些是我的點，可是他今天去踩，我本來就不是那麼容易相信人的人，我覺得後期有一點太過了。」

薔薔透露，對方不斷踩到她的底線，讓她無法再容忍，於是決定讓他離開，「這個決定我也是痛心的，可是我覺得後面已經有很多的東西在反應這件事，經過這件事我也是認為不管是再久的員工或是親人朋友，有時候都要保持一點邊界感，才不會讓人越了界。」她認為這些都是學習的過程，緣分盡了就是盡了，不要強求，也期待未來跟新員工的火花。

▲▼薔薔難過吐心聲。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

雖然薔薔沒有提及究竟是哪位員工，但網友紛紛猜測是「Song」，然而過去他頻繁出現在薔薔頻道，兩人互動深受大家喜愛，總是能神來一筆擔任話外音，因此突如其來的消息讓許多忠實觀眾都感到震驚！

▲網瘋猜薔薔開除的是Song。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）