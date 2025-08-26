ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李多慧海邊脫了！細肩帶泳衣「包不住超兇上圍」一轉身更辣 震撼15萬人

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了一系列於海邊脫到剩泳裝的照片，至今已吸引15.7萬人朝聖按讚！

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧在海邊脫到剩泳裝。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

照片中，可以看到李多慧身穿一件亮橘色連身泳裝，相當映襯她的白皙膚色，低胸細肩帶的設計，完美襯托出呼之欲出的北半球，由上往下拍的邪惡角度，深邃事業線全被拍了下來。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧解放超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

胸下金屬扣環、交叉綁帶的設計，正好襯托出李多慧的纖細腰身，小腹完全沒有贅肉。腰腹處大面積的挖空，不只修飾身材比例，也讓她的腿部線條顯得更加修長。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲▼李多慧轉身後背影也超辣！（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

事實上，李多慧日前曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然去年有去台灣很多地方旅行，但今年希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。

