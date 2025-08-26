《Running Man》池睿恩宣布暫停活動！　經紀公司證實健康出問題

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣綜藝《Running Man》固定班底池睿恩（지예은）今（26日）驚傳因健康因素，宣布暫停所有演藝活動。其經紀公司證實，池睿恩將從下個月開始休息約3週，專心調理身體。

▲池睿恩健康亮紅燈。（圖／翻攝自池睿恩IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓媒報導，池睿恩的經紀公司相關人士表示：「池睿恩將從下個月開始專注於調理身體並恢復健康。公司將提供所有必要的支援，讓演員能夠充分休息並順利復出。」 據悉，池睿恩最近因感到身體不適而前往醫院，醫生建議她需要充分休息。所幸她的病情並不嚴重，主要是因行程滿檔導致的過度疲勞，因此決定暫時停工充電。

▲池睿恩是《Running Man》固定班底，前陣子減肥整個人瘦了一大圈。（圖／翻攝自池睿恩IG）



池睿恩近年來人氣急速上升，除了在《SNL Korea》擔任固定班底，目前手上還有SBS《Running Man》、tvN《真正好的人》等多檔綜藝節目正在進行。今年以來，她已參與了《隨心所欲的餐桌》、《瘋狂的韓國富豪》、《奇案84的奇趣民宿》等多部節目，工作量相當大。

經紀公司表示，目前尚未確定池睿恩是否會全面退出所有節目，僅計劃暫時休息約三週。對於她短暫休息的消息，外界紛紛送上支持與鼓勵，希望她能盡快恢復健康，再次回到螢光幕前。