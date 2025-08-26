ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」
才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

記者蔡宜芳／綜合報導

資深主持人沈玉琳證實罹患白血病（俗稱血癌），目前正在積極治療當中。而原與他暫時搭檔《11點熱吵店》的代班主持人唐綺陽，25日深夜也在社群分享突然肩負重任的心境，坦言自己一開始感到很慌張。

▲▼沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽原是暫代Melody的位子。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

唐綺陽透露，原本她是代替Melody主持，起初純粹是情義相挺，因為節目的風格與她一向的形象差距很大，「但，這不就是天王星嗎？這一轉念，想不到有機會在荒謬大師玉琳哥身邊學習怎樣『有趣地荒謬』，就忽然覺得非接住這個機會不可，還有什麼比這更『天賜良機』？」

沒想到，才和沈玉琳同台兩次，對方就因病暫別舞台，唐綺陽坦言自己傻眼，也忍不住想問：「難道我的天王星功課不是學荒謬，而是別的嗎？」結果後來變成她和小禎代班主持了四集後，又與阿Ken搭檔。

▲▼沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽目前變成沈玉琳的代班主持。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

唐綺陽表示，在新的攝影棚錄製新節目、面對不同來賓與全新氛圍，讓她一度覺得陌生又慌張，「好不容易錄影空檔吃便當時，忍不住覺得玄幻，有種『我是誰、我在哪、為什麼會在這裡』的奇妙感，不得不說，天王星一顛覆起來真是蠻不講理不由分說，幹就對了。」

唐綺陽也提到，剛接下任務時正逢水逆，讓她幾乎把各種糾結錯誤都犯了一遍。幸好隨著水星順行，她逐漸找回穩定的狀態，她也感謝電視台與製作單位的包容與信任，承諾會努力守住節目，直到沈玉琳康復歸來。

▲▼沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽將會代班到沈玉琳回歸。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

