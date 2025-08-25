驚嚇！樂團唱一半突喊「我快不行了」　下秒病倒中斷演出...粉嚇傻

▲八十八顆芭樂籽阿強唱一半中暑，緊急中斷演出。（圖／StreetVoice街聲提供）



記者翁子涵／台北報導

「Park Park Carnival」昨晚（24日）在圓山花博熱鬧登場，作為該音樂節元老級的資深樂團八十八顆芭樂籽在下午陽光正熾時分開唱，最具野性的現場演出第一首就祭出快節奏的〈請你把我乾杯吧〉帶動現場樂迷跳起來，沒想到唱到第四首時，主唱阿強卻突然中暑，直喊：「我真的快不行了。」接著緊急中斷演出，讓歌迷驚嚇一片。

阿強唱到第四首歌時，突然表示：「我覺得我中暑了，各位中暑了嗎？我真的快不行了。」便中斷演出，直至近傍晚五點才繼續上台演出，讓歌迷虛驚一場，也回以熱鬧尖叫聲。

他一連演唱〈中年聖鬥士〉、〈恭喜你又活下來了一天〉，恢復活力的主唱阿強表示：「謝謝大家，活下去很重要！我們今天演兩次，太久沒有來，今天就演好演滿，Park Park Carnival 2014舉辦第一屆，起因是當時聊天聊到想開車到公園裡停，後來就衍生出Park Park Carnival 這個活動。」

唱到〈星期六〉時，阿強在台上跟著音樂舞動，現場也陷入八十八顆芭樂籽野性的搖滾節拍中，他幽默地說：「喝個水，不然會死掉，工作人員請醫護人員來幫我量血壓，沒想到剛才是低血壓，所以證明如果高血壓的人聽搖滾會變低血壓。」引得現場笑聲連連。

