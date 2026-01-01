回歸演藝圈 ！李沛旭肌肉炸裂「嚇壞全場」　林力仁讚嘆：太震驚了

記者孟育民／台北報導

全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題一路飆升，本週迎來「最強男演員組」的正面對決，李沛旭、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂，肌肉、爆發力一次到位。另一邊，「外景主持人組」也不遑多讓，班傑、吉雷米、徐愷、八弟蕭志瑋、戴谷年（ELMO）強勢參戰，從賽前互嗆到賽中崩潰，笑點十足。

▲《最強的身體》本週依舊激烈。（圖／好看娛樂提供）

其中，首次挑戰男單賽事的龍語申，賽前就霸氣放話「要先有對手！」氣場全開。李沛旭則以長年自律健身，這次參賽自嘲：「現在才回歸演藝圈！」驚人的體魄也讓其他對手倒退三步，身材震懾全場，連擔任大來賓的前職籃球員林力仁都忍不住驚呼「太震驚了！」但面對掌聲與關注，李沛旭卻一派淡定，謙稱現階段最重要的是「求平安、注意安全」。

▲李沛旭驚人體魄嚇壞眾人。（圖／好看娛樂提供）

外景主持人組同樣戲劇張力爆表，八弟蕭志瑋賽前狠話連發，自信表示「你們惹不起」，結果比賽進行到一半卻累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元在場邊化身最強應援，甚至親自陪跑，才讓八弟順利完成賽事。完賽後八弟感性告白：「老婆是我最大的後盾，希望能完賽證明給她看。」甜蜜畫面也成為本集最閃一幕。

▲八弟累到崩潰，老婆陪跑超暖心。（圖／好看娛樂提供）