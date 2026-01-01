ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」
2026錢包顏色推薦！聚財攻略一次看
簡廷芮陷出軌風波1個月「中空迎2026」
林俊傑爆「周邊是女友設計的」炎上！螢光棒藏愛情暗號　本尊護航反擊

記者田暐瑋／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）去年12月29日無預警認愛24歲的廣東網紅「七七」（Annalisa），掀起各界熱議。如今又鬧出爭議，有傳言抨擊七七參與設計他的個人潮牌及演唱會周邊，周邊設計暗藏兩人戀愛暗號，質疑是要粉絲為兩人的「愛情買單」，對此，JJ也親上火線回應此事。

有粉絲發現林俊傑2024年巡演螢光棒的波浪暗紋，疑似是兩人的愛情暗號，且七七更被指出就是他個人潮牌的創意總監，引發粉絲不滿，認為本以為購買周邊是為了支持偶像事業，卻成了「替哥嫂的愛情買單」。

▲林俊傑護航七七。（圖／翻攝自微博）

▲林俊傑護航七七。（圖／翻攝自微博）

對於網路傳聞，林俊傑也親上火線澄清，指出演唱會周邊產品均由專業設計師負責，更錄了一段清唱的語音檔證明是本人出面做的解釋。另外也有粉絲不滿，林俊傑2024年2月首次傳出與七七熱戀，當時曾發文表示「rain or shine, you're still behind.」，被猜測是對女友告白。」

隨著熱戀傳聞擴大，林俊傑2024年3月以「專注音樂」否認，但同年4、5月多次又被爆料和七七同遊東京、紐西蘭，2025年底在母親壽宴上官宣女友，導致部分粉絲不滿，認為是打擊粉絲信任感，但也有人表示藝人也有戀愛自由，不需要過於放大，而是該專注舞台和音樂表現。

▲林俊傑護航七七。（圖／翻攝自微博）

▲林俊傑護航七七。（圖／翻攝自微博）


 

林俊傑七七

李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴

