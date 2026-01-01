郭書瑤即興脫口「我奶大，一樣單身」　閨蜜信義區幫搭訕180天菜

記者黃庠棻／台北報導

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大開播，自從定檔消息公布之後，期待熱度節節高升，不僅在各大平台吸引眾多網友點讚討論，社群短片「何百芮是三寶」的流量更在兩天之內超過300萬瀏覽，郭書瑤（瑤瑤）在片中還主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開展現搞笑實力。

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》在本週開播的首兩集就立刻笑點不斷，只見在上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤飾）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀飾）展開一連串尋愛之旅。

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

其中一段戲讓孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，讓何百芮只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」。

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到郭書瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

提到第一集的黃金七分鐘的相親大會，郭書瑤坦言過程相當有趣，現今單身的她雖沒有相親過，但因該戲結緣的「辣鍋小夥伴」都積極幫她介紹對象，像是阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線；鍾瑶則會在信義區幫她物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給她。

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是郭書瑤仍無奈苦笑「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功」。

▲郭書瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》即將開播。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。