蕾菈認了2025「極具創傷」 退出反骨又掰了二婚：有些事不適合解釋

YouTuber蕾菈（Lyla）2025年8月宣布退出反骨男孩，隔月又證實結束第二段婚姻，可說是歷經不少人生大事的一年。在迎接新年的前夕，她難得在社群網站寫下長文坦言：「2025是一個極具創傷及修復的一年。」

▲蕾菈2025年8月宣布退出反骨男孩。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



面對去年的風風雨雨，蕾菈感慨地說，「有些故事，並不適合解釋」，但已在沈澱後對得失有了新體悟，「失去了什麼，也獲得了什麼」，感受得到歷經波折後的她，不再執著於過往。

▲▼蕾菈跨年前夕PO美照。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



面對生命中的起伏，蕾菈表示有很多想說的話，「最後都化成一句感謝」，只想感謝發生的一切，「造就了現在的我」。她也以自身經歷勉勵正在奮鬥的人們，「世界很大，人生很長，你不用急著抵達，你正在成為」，提醒大眾在急於追求目標的同時，也不要忘了肯定當下那個正在成長中的自己。

▲蕾菈2025年還結束了第二段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

展望2026年，蕾菈期許「願新的一年，我學會更愛自己」，展現出要把重心回歸自我的決心。祝福大家新年快樂的同時，她也溫柔地為身處低谷的人們送上溫暖，「願你在黑暗中，仍不放棄尋光」，期盼每個人在新的一年都能擁有在逆境中找尋希望的力量。

