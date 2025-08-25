指控遭宋昰昀施暴90分鐘！　爆料者A男抵達韓國「要求賠償2.5億」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋昰昀日前被指控涉及校園霸凌，如今爆料者A終於從美國飛到韓國正面對決，A男於25日透過郵件發出第四次立場聲明，原想接受宋昰昀的費用提供，沒想到女方改口表示「部分費用不能核銷」，最終他決定先自費處理，剩下交由司法程序釐清，並表示現在人已經抵達韓國，即將接受調查，並會對宋昰昀提出要求賠償韓幣100億元（約台幣2.5億元）的金額，再度引發討論。

▲宋昰昀遭爆料學生時期對同學施暴，目前事業活動全部停擺。（圖／翻攝自宋昰昀IG）



爆料者A男過去向電視台投訴，學生時期被宋昰昀叫到公園去，遭賞了將近90分鐘的巴掌，雙方纏鬥1年多，終於在近期有進度，A男長大後移民到美國，直到25日終於親自飛回韓國處理案件，並在同日發出第四次立場聲明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A男表示：「從一開始就沒打算透過爆料引起紛爭，反而是在我發出第三次立場聲明後，宋昰昀的法律代理人提出了『中斷所有法律訴訟，可以體面結束這一切的辦法』，這是最後的善意，也是讓對方能有名譽地退出的提案。」

▼▲爆料者目前直接飛到韓國正面對決宋昰昀。（圖／翻攝自宋昰昀IG）



A男也透露原有意接受飛到韓國由宋昰昀全額付費的提案，然而就在A男訂購豪華經濟艙的機票後，宋昰昀方面卻表示只接受限額韓幣120萬（約台幣3萬元）的經濟艙艙等，且住宿費用3天韓幣30萬元（約台幣7500元），至於租車移動的交通費則因「個人用途」的原因不給予報帳核銷。對此，A男表示：「機票、住宿、交通等所有費用先由我私人自出，入境之後會再加總結清，關於相關費用會交由司法程序釐清。」

特地從美國返鄉，A男表示自己現在人在韓國，「馬上就會接受調查，同時會提訴起訴狀」，他也表示會針對教育局、盤浦高中等通過行政、立法、司法、外交等所有機構提出全面性的對應，「而我因為這個事件所受到的直接性、間接性的傷害，將提出韓幣100億元（約台幣2.5億元）的損害賠償。」他最後強調「這不是個人的報復，而是要恢復司法秩序、保護社會公益所進行的結構上的應對。」