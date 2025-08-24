AKIRA上日本節目聊婚後生活！甜曝與林志玲「幾乎不吵架」閃瞎眾人

記者劉宛欣／綜合報導

台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平） 結婚至今6年，育有一名3 歲兒子的夫妻倆，感情生活備受外界關注。日前AKIRA罕見在日本綜藝節目上大方分享婚姻經營心得，直言「娶外國妻子很好」，更甜蜜透露與林志玲之間「幾乎不吵架」，再度閃瞎一票粉絲。

▲林志玲與AKIRA婚後生活甜蜜。（圖／翻攝自林志玲Instagram）

AKIRA 23日登上日本綜藝《Gobu gobu》，與主持人濱田雅功暢談婚後生活。當被問到跨國婚姻是否存在困難時，他毫不掩飾地回應：「其實外國妻子很好，因為日本人說話比較謹慎、拐彎抹角，但外國人都是直接表達，想說什麼就說出來，我喜歡能夠直接說出想法的感覺。」他更進一步強調，自己和林志玲在婚姻中「幾乎不吵架」，令人相當稱羨，也展現夫妻間的高默契。

▲AKIRA上節目罕見提及婚後生活。（資料照／記者李毓康攝）

對於外界好奇的溝通方式，AKIRA則笑著表示，兩人平常主要使用日語對話，因為林志玲曾在日本留學過，但只要回到台灣，夫妻倆就會改用中文交流。他也坦言，自己剛開始完全不會中文，如今仍在努力學習，「是在生活中慢慢記單字，一點一點學起來的」。

小倆口在2011年合作舞台劇《赤壁．愛》時結識，AKIRA透露，正式演出前一週自己突然因氣胸開刀，體重從82、83 公斤驟降到僅剩65 公斤，演出相當辛苦。林志玲得知後，貼心每天送上營養飲品照顧，讓他感受到滿滿溫暖。AKIRA感慨道：「她真的是很棒的人。」不過由於當時兩人工作忙碌，沒有立刻發展戀情，而是從朋友做起，直到8年後才修成正果，最終走進婚姻。