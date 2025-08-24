BL劇CP認了七夕一起過！羅章恩狂call洪言翔「一講2小時」原因超閃

記者黃庠棻／台北報導

2020年創立的人氣宵夜品牌「老王炸烤」，今年正式邁入第5個年頭，今（24）日特別邀請BL劇男神CP洪言翔、羅章恩擔任一日店長。兩人現身與粉絲親切互動，並帶來多項趣味活動，包含《老王炸烤 舌尖猜猜樂》盲吃炸烤比拚「誰的舌頭最靈敏」；以及七夕情人節前夕加碼的《老王愛的見證！CP四連拍》。

▲洪言翔、羅章恩出席一日店長活動。（圖／老王炸烤提供）



七夕情人節將至，洪言翔、羅章恩透露兩人私下很常聚在一起，會吐露彼此的心事，常常一聊就是一兩個小時。洪言翔表示對方常常會説有創作歌曲要分享，但是說了好幾次都沒有，他忍不住放閃表示「他可能只想跟我講電話」。

對於創作，洪言翔表示自己會寫一寫詞、一些創作，希望今年有機會發行；羅章恩則稱讚洪言翔文章寫得很好，所以想邀請對方幫忙填詞，但是自己對作品還不是很有信心，所以還需要一些時間，這時洪言翔逼他說「是為我量身打造」，沒想到他突然抱了一下大方放閃。

洪言翔被問到七夕怎麼度過時，透露與羅章恩約好工作結束後，要一起到自己家叫外送慶祝，直接了當表明兩人要一起度過情人節。至於有粉絲為了見他們，一早8點就到現場排隊，洪言翔表示「剛剛在妝髮的時候就看到粉絲在排隊，天氣那麼熱真的很感動。」

此外，洪言翔、羅章恩透露年底會有一個大型見面會，大約會在10月才會公布，目前還不能透露太多細節，但仍希望粉絲能夠多多期待。