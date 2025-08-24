王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸男星王星越因演出《墨雨雲間》的「肅國公」爆紅，近日又推出新劇《定風波》，同時在綜藝節目也很活躍。他近日開直播，途中無預警突然一直在哭，讓追直播的網友全數驚呆。

▲王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

王星越8月22日到江西爬「武功山金頂」。當他爬上山頂觀景時開直播，不料卻突然情緒失控落淚，且很長時間沒有出聲說話，現場只有他一人，身邊放著音樂，甚至頻頻吸鼻子、低頭彎著背，接著把墨鏡戴上，一連串舉動令陸網嚇翻，直播頻頻留言「別哭啊」、「最近壓力太大了嗎」、「怎麼了」、「別哭啊我也想哭了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王星越直播全程鮮少出聲音說話，頻頻落淚引發網友關心。（圖／翻攝自微博）

而王星越直播到一半，手機接到工作團隊聯繫關心。他笑著解釋：「團隊問我是不是難過，其實沒難過，現在很開心，只是登頂看到壯麗山河感慨而哭。」而他一邊聽歌一邊看著群山放空，看到粉絲留言，他解釋：「我沒有emo，我很開心現在，很久沒有這種放空的時候了。」他回答時還一邊擦著眼淚，而這場直播是他拍新劇《紅塵四合》於8月18日殺青後，履行對粉絲的休假承諾。

▲王星越看手機發現工作團隊來聯繫關心他。（圖／翻攝自微博）

▲王星越解釋自己只是很久沒有這樣放空。（圖／翻攝自微博）

▲王星越直播全程都在放空看山景。（圖／翻攝自微博）

此外，王星越下山時被民眾目擊在路上撿寶特瓶，兌換景區環保獎牌，網友透露他掛的獎牌需兌換60個寶特瓶，另外還有人注意到他餵了路邊的小貓。雖然他獨自登山行程低調，但一路上仍被不少登山客用手機拍下他的身影。

▲王星越撿寶特瓶被民眾目擊。（圖／翻攝自微博）