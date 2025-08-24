ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸男星王星越因演出《墨雨雲間》的「肅國公」爆紅，近日又推出新劇《定風波》，同時在綜藝節目也很活躍。他近日開直播，途中無預警突然一直在哭，讓追直播的網友全數驚呆。

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

王星越8月22日到江西爬「武功山金頂」。當他爬上山頂觀景時開直播，不料卻突然情緒失控落淚，且很長時間沒有出聲說話，現場只有他一人，身邊放著音樂，甚至頻頻吸鼻子、低頭彎著背，接著把墨鏡戴上，一連串舉動令陸網嚇翻，直播頻頻留言「別哭啊」、「最近壓力太大了嗎」、「怎麼了」、「別哭啊我也想哭了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲王星越直播全程鮮少出聲音說話，頻頻落淚引發網友關心。（圖／翻攝自微博）

而王星越直播到一半，手機接到工作團隊聯繫關心。他笑著解釋：「團隊問我是不是難過，其實沒難過，現在很開心，只是登頂看到壯麗山河感慨而哭。」而他一邊聽歌一邊看著群山放空，看到粉絲留言，他解釋：「我沒有emo，我很開心現在，很久沒有這種放空的時候了。」他回答時還一邊擦著眼淚，而這場直播是他拍新劇《紅塵四合》於8月18日殺青後，履行對粉絲的休假承諾。

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲王星越看手機發現工作團隊來聯繫關心他。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲王星越解釋自己只是很久沒有這樣放空。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲王星越直播全程都在放空看山景。（圖／翻攝自微博）

此外，王星越下山時被民眾目擊在路上撿寶特瓶，兌換景區環保獎牌，網友透露他掛的獎牌需兌換60個寶特瓶，另外還有人注意到他餵了路邊的小貓。雖然他獨自登山行程低調，但一路上仍被不少登山客用手機拍下他的身影。

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越直播突然一直哭。（圖／翻攝自微博）

▲王星越撿寶特瓶被民眾目擊。（圖／翻攝自微博）

王星越

11分鐘前0

還不是雞蛋！權恩妃暴瘦到41kg「靠鵪鶉蛋＋優格」　引網擔憂

19分鐘前20

《艾蜜莉在巴黎》47歲副導演片場倒地猝逝！醫護人員現場急救無效

43分鐘前30

李燕升格CEO七週年…親揭「報考政戰學校」　看消防員救災淚崩！

1小時前113

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

1小時前95

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

2小時前70

13歲愛犬胃癌離世！米可白收「真毛擬真公仔」秒落淚：是我的錢錢

3小時前20

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

3小時前22

8月24日星座運勢／天秤座進入熱戀期　處女財運結果不如預期

4小時前1329

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

8小時前1138

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

