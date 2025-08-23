直擊／《鬼滅之刃》水柱本尊提到「胡蝶忍」　台下全場鼻酸了！

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／《鬼滅之刃》水柱櫻井孝宏提到「胡蝶忍」　全場鼻酸了！

記者吳睿慈／台北報導

超人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》在台熱播中，片商木棉花把竈門炭治郎聲優花江夏樹、富岡義勇聲優櫻井孝宏請到台灣宣傳，兩人23日下午3點30分左右現身信義區紅毯，近千人潮擠爆現場，歡呼聲與尖叫聲四溢，粉絲的熱情感染著兩人。被問及幾位「柱」在電影裡的看點？「水柱」聲優櫻井孝宏特別點名「胡蝶忍」，令忠實粉絲忍不住一陣鼻酸。

▲▼《鬼滅之刃》炭治郎聲優花江夏樹(左)、水柱聲優櫻井孝宏(右)媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲花江夏樹、櫻井孝宏現身信義區與粉絲見面。（圖／記者李毓康攝）

《鬼滅之刃無限城篇》台灣片商木棉花特地邀來兩位大咖聲優花江夏樹與櫻井孝宏，他們分別是飾演「竈門炭治郎」、「富岡義勇」，本尊23日現身信義區走紅毯，與千名粉絲打招呼、揮揮手，現場氣氛超熱烈，在台見識到《鬼滅》的超夯程度，花江夏樹更熱情回應：「今天真的很開心，如果可以的話，我真的很想要一個一個給大家擁抱，但因為今天很熱，還是不要好了。」

▲▼《鬼滅之刃》炭治郎聲優花江夏樹(左)、水柱聲優櫻井孝宏(右)媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲「水柱」聲優櫻井孝宏特別點名「胡蝶忍」，該角色在本次對決有精彩場面。（圖／記者李毓康攝）

兩人被問及這集印象深刻的柱表現，「水柱」聲優櫻井孝宏特別點名「胡蝶忍」，「她有精彩的場面，大家一定要注意」，只是他所飾演的「水柱」與「胡蝶忍」在片中有特別緣分，兩個角色是備受粉絲喜愛的CP，他突然提到「胡蝶忍」，也讓動漫迷一陣鼻酸。櫻井孝宏接著表示：「這次所有的柱集結在無限城，請大家要好好關注每位柱，找出你最喜歡的角色。」

▲▼《鬼滅之刃》炭治郎聲優花江夏樹媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲花江夏樹用盡全力為「炭治郎」配音，透露每次錄完音肚子都很餓。（圖／記者李毓康攝）

花江夏樹則聊到錄音幕後花絮，「每次收錄聲音都很辛苦，因為每次炭治郎都要跟很強大的鬼對決，他每次都竭盡全力，所以我在錄音時錄完肚子都會餓」，櫻井孝宏也透露在詮釋角色的心情：「看到畫面很感動，因為猗窩座跟炭治郎有糾葛，我在最近距離一路看著他們，所以有特別小心謹慎去處理錄音時候的表現。」

▲▼《鬼滅之刃》炭治郎聲優花江夏樹媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲花江夏樹親切揮手粉絲。（圖／記者李毓康攝）

櫻井孝宏飾演「水柱」富岡義勇，他說道：「一轉眼6年時間過去了，一開始沒想過《鬼滅之刃》會是這麼盛大的作品，因為有大家支持才能走到這裡。」最後花江夏樹也說：「今天眞的很開心，如果可以的話，我想要一個個擁抱大家，但今天很熱還是不要好了。」幽默的發言逗笑所有人，他也再度宣傳本片：「真的非常開心見到大家，電影很適合多刷幾遍，希望大家多多看繼續支持《鬼滅》，我們會努力宣傳這部作品，然後希望可以迅速再跟大家見面。」語畢90度鞠躬，致謝影迷的支持。

