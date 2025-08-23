「嘻哈始祖」劉福助重返舞臺　誓言永不退休

記者葉文正／台北報導

第36屆傳藝金曲獎將於今晚在臺灣戲曲中心大表演廳盛大登場。今年以「代」為主題，凝聚跨世代藝術能量，從語言、音樂到肢體表現，全面展現傳統藝術的創新面貌。由郎祖筠擔任總導演的四大表演節目完成最後彩排，舞臺上不僅有熟悉的歌聲與戲曲身影，也有新世代創作者的活力與創意，令現場工作人員都直呼「明天一定會很精彩！」

▲劉福助(左)與郎祖筠。（圖／三立提供）

自稱「永遠57歲」的劉福助，這次參加傳藝金曲獎的開場演出，他表示因為總導演郎祖筠的爸爸是自己以前在台視的老朋友，所以一收到郎祖筠的邀約就二話不說的答應了。而這次演出他用勸世歌加上講古的方式開場，雖然台詞不少但也難不倒他，「台詞很連貫，所以很好記」。這次搭配他演出的臺灣特技團的年輕團員，劉福助笑說自己跟他們團員的阿公那輩都熟識，看到他們的演出也讚美「台上一分鐘，台下十年功」，一定要好好為他們鼓勵。

▲劉福助不退休。（圖／三立提供）

看起來身體非常硬朗的劉福助聊到他的養生之道：「平時會拉拉筋、在家吃全素，偶爾出門才吃葷，個性樂觀很重要。」劉福助笑說自己在演藝圈的工作是「不退不休」，目前有仍有持續接商演和電視演出，「戲劇很辛苦我都不敢碰，上節目就專心唱歌不聊八卦，雖然我知道的很多，但我就是盡量不論人長短。」他開玩笑說：我不會「封麥」啦！我連作夢都在唱歌。談到江蕙的演唱會，他表示江蕙有寄票給他，他也有去看，對江蕙的演出他只有三個字形容「很用心」。

▲劉福助的演出仍很搶眼。（圖／三立提供）

彩排一開始，〈大樹下〉率先登場，融合臺灣民謠、魔術、特技與京劇等多重元素，打造視覺與聽覺並重的文化盛宴。劉福助以「講古阿公」的形象緩緩走上舞臺，帶著觀眾穿越時光，重溫臺灣的情感與故事。他用大家熟悉的「勸世歌」開場，歌聲渾厚溫暖，緊接著穿插各種臺灣俗語與生活趣談，語句間蘊含智慧與幽默。

多年未在大型舞臺亮相的劉福助，此次應郎祖筠之邀復出，他笑言：「這次不會饒舌，雖有劇本，但我會用自己講古的方式演出。」臺上，他與歌手賴銘偉、幻術大仙、臺灣特技團、戲曲學院歌仔戲系、復興京劇團，以及廣澤宮官將首同臺互動，把廟會熱鬧、酬神戲的華麗與人情味搬上舞臺，讓節目充滿濃厚的臺灣味。

第二段節目由羅惠真、米莎、顏雅娟與阿布絲・塔娜比瑪聯手，將歌劇、京劇、原住民古調與客家山歌融合，形成跨文化的音樂對話。彩排時，四人站成弧形，歌聲一波波交疊，時而高亢激昂，時而低吟細語，彷彿在訴說不同族群的歷史記憶與情感。羅惠真表示：「雖然彼此的音樂語言不同，但我們找到共同的節奏，像是和不同世代的朋友聊天。」