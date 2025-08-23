香港男歌手發片突宣布「恐是最後一張專輯」　親揭原因：不留遺憾

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手潘宇謙將於8月27日推出第三張專輯《距。離》，首度全面操刀詞曲、製作與造型，他坦言，籌備過程最難忘的是如何把「距離」這個命題延伸出不同層次，「除了要思考不同曲風，還有往返香港與台灣錄音、拍MV、設計專輯封面，都花了不少時間，但和新合作的製作人擦出很多火花，這是讓我很感動的地方。」

▲潘宇謙推出新專輯《距。離》。（圖／認可音樂提供）

他透露把專輯當「壓上全部」的作品，這次當成最後一張專輯的心境源於「世事無常」的體悟，身邊熟悉的人事物不斷消逝，「作為歌手最大的幸運，就是能用音樂把故事留下來。」因此決心傾盡全力完成，將靈感與想嘗試的曲風一次收錄，「不讓自己留下遺憾。」

《距。離》卡司陣容星光熠熠，潘宇謙不僅交出〈最遠的距離〉等創作，更邀來陳考威、黃少雍、W.LIN及廖文強合作，帶來跨曲風體驗。他更首度與夯團理想混蛋攜手，由雞丁填詞作曲、廖文強製作的〈相對靜止〉，雙方還在馬來西亞舞台驚喜合體首唱，引爆話題。

▲潘宇謙坦言是當成最後一張專輯來製作。（圖／認可音樂提供）

談到心境，他引用製作人陳輝陽的提醒：「當歌手不能一直想外界有沒有在聽，應該專注享受創作與做音樂的過程，其他自有安排。」他笑言若真是最後一張專輯，就把寫好的歌給別人唱，坦承自己手上還有十幾首demo未曝光。