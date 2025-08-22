徐謀俊食物中毒住院！　吃完午餐消失12天：被強制按下暫停鍵

記者劉宜庭／綜合報導

男星徐謀俊近年在戲劇、綜藝領域表現亮眼，不料近日卻無預警「消失」長達12天，引發粉絲關切。他今（22日）更新動態，曬出一張躺在病床上的照片，證實自己前陣子因食物中毒引發併發症，緊急住院治療。他形容這段時間像是「被強制按下暫停鍵」，並樂觀表示，在度過難關後，自己將如「小鳳凰」一般浴火重生。

▲徐謀俊日前因食物中毒住院，目前已經平安出院。（圖／翻攝自徐謀俊IG）



徐謀俊在文中透露，自己只是吃了一頓很普通的午餐，就突然食物中毒，後續更引發一系列併發症，因此消失了12天。他PO出一張身穿病人服、戴著可愛髮帶，對鏡頭比出YA手勢的照片，向大家報平安：「出院了，謝謝大家的關心。」

談及這次的住院經歷，徐謀俊感慨萬千：「這12天好好體會到了平安健康就是人生最重要的事，當要喝一口水都變成奢侈的時候，就知道平時健康的身體有多麼的幸福。」他形容，這段時間感覺像是被強制按下暫停鍵一般，讓他放下所有工作雜事，好好沉澱自己，反而因此體會到平時錯過的許多生活細節。

經過這次的教訓，徐謀俊表示，未來會更加愛惜自己的身體，並重視食安問題。他也將這次的經驗視為寶貴的資產，提醒自己要懂得知足常樂，並特別感謝家人與護理師們的照顧。文末，他以「小鳳凰」自喻，寫下：「聽說每次度過難關小鳳凰都會進化變得更好，小鳳凰準備準備浴火重生！」展現出滿滿的正能量。