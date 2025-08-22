得知台灣粉絲「看著妳們學日文」　3位AV女優羞炸：我們都講%%的話

記者吳睿慈／台北報導

日本AV女優L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜）、RUNA組成團體BLACK DIAMOND，首次來台與粉絲互動，3位成員22日接受台灣媒體聯訪，從鬼月聊到引退還有「日文老師」，話題百無禁忌，聽到現場媒體稱讚「3位是廣大粉絲的日文小老師」，3人當場害羞不已回答：「可是我們都講怪怪的話欸。」

▲佐山愛、廣瀨里緒菜、RUNA首次以團體名義來台見粉絲。（圖／無限暢通娛樂提供）



L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜）、RUNA首度來台會粉絲，舉辦VIP粉絲專屬的觀光列車應援日以及見面會，她們大讚台灣粉絲很熱情、親切。佐山愛表示：「10年前來台灣，覺得店家都很親切，大家會說『這給你吃一點』。」讓她覺得很親切，RIONA則是出道時有來過台灣，「抵達機場就很熱烈歡迎我，食物很好吃」，只是當時在路上曾遇到蟑螂，讓她驚呼「我很害怕」。

▲RUNA開出理想型條件，曾遇過暴力男友。（圖／無限暢通娛樂提供）



3位都是女神級的存在，分享起理想型，RUNA大方表示：「我很喜歡台灣的男生，可以跟我聯絡喔！」RUNA與佐山愛喜歡有包容力的男生，RIONA則是：「我喜歡老實認真的男生，像是《哆拉A夢》裡的大雄，要宅一點點，專注在一件事情上面。」適逢22日即將鬼門關，她們卻覺得「人比鬼還可怕」。

▲廣瀨里緒菜來台與粉絲互動。（圖／無限暢通娛樂提供）



RUNA曾經遇人不淑，「我沒有看男人的眼光，歷屆交往的男友，有人會對物品暴力發洩，像我家的門就有兩個洞，兩個洞還分別是不同男生打的」，但她沒有因此造成陰影，她笑喊：「因為我一直沒有退租，如果要退租就要修理門，所以還沒有修。」佐山愛、RIONA（廣瀨里緒菜）則虧她「可以再多加幾個，做成紀念品」。

佐山愛出道18年即將從產業引退，談到最後一部作品的拍攝心得，當場淚如雨下，「有很多粉絲跟我說，從18年前妳出道的時候就是粉絲了，大家跨越國籍喜歡我。」她講一講留下感傷眼淚：「有這麼多支持我的粉絲一定會看引退作，粉絲在看的同時一定也會覺得寂寞又難過，讓我有種抱歉的心情，但最大的還是想要說感謝，只是講到這個會有點感觸。」

▲佐山愛、廣瀨里緒菜、RUNA感謝粉絲的支持。（圖／無限暢通娛樂提供）



不過，粉絲看了她18年日文實力大幅度增加，3位女優認證「台灣粉絲日文很好」，聽到現場有媒體表示「粉絲都看著妳們學日文」，3人當場害羞回答：「可是我們只有講怪怪的話欸。」佐山愛接著說：「但如果之後粉絲說，看著我們的電影、歌曲學習日文，我們會很開心。」