公園遭賞90分鐘巴掌！　他飛韓正面對決宋昰昀：試圖讓我社會死亡

南韓女星宋昰昀過去在電視劇《和我老公結婚吧》飾演狠毒小三，卻在最紅之際被爆出學生時期是校園惡霸，一名男同學A被她叫到公園打了將近90分鐘的巴掌。雙方目前仍在纏鬥中，她日前透過聲明反咬A男人在海外不願入境接受調查，因拒絕配合調查而被警方以「指名通報」處分列入通緝名單，但A自清一直以來都有與警方保持聯絡，兩人各執一詞，22日再度出現新進度，A男決定入境韓國接受調查，並打算反告宋昰昀。

▲宋昰昀自從爆出霸凌後，消失於螢幕前。



A男在2024年指控自己遭到宋昰昀霸凌，由於他長大後久住海外，直到《和我老公結婚吧》爆紅，才發現當年的校園惡霸竟成了演員，他怒不可言，最終向電視台爆料宋昰昀當時的惡行，宋昰昀因此暫停所有演藝事業，形象墜入谷底。

後來宋昰昀反咬A男不願入境韓國接受調查，更聲稱A男已經變成通緝犯，對此，A男曬出自己與警方的對話紀錄，強調被通緝與「指名通報」不同，只是行政手續一部分，自己有與警方保持聯繫，並非宋昰昀所說的拒絕配合，且當年施暴案有目擊者。

▲最初的爆料者男A決定飛韓國正面對決。



韓媒22日傳來新進度，A男決定入境韓國正面對決宋昰昀，「我從一開始就無任何意圖想將此事延燒成爭議並拖下去，因此，儘管宋昰昀及她與法律代理人給我扣上『犯罪者角色』帽子，試圖讓我社會性死亡時，我甚至提出過想要和平解決的方案，讓她可以有尊嚴地退場。」

▲A男表示曾給宋昰昀機會，但女方不領情。



A男怒喊「她把我的誠意抹滅，甚至要求我寫一張假的自白道歉書，我沒有回覆她，她卻對我追加提告」，站出來為校園霸凌討公道，宋昰昀卻不斷扭曲事實，使得他最後決定入境韓國，正面對決女方，「為了讓這件事落幕，我將會入境韓國，之後會誠實地接受相關調查」。

A男也表示，會以誣告罪、名譽毀損罪、虛假事實名譽毀損罪及強迫罪等罪名提告對宋昰昀提吿，並一同連宋昰昀的律師提告名譽毀損、出版物名譽毀損、違反律師倫理等相關法律訴訟。校園霸凌疑雲拖了1年多，終於有進度。