沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！1徵兆太尋常：出現就是得病了

57歲藝人沈玉琳日前被診斷罹患血癌，消息震撼演藝圈。休養一段時間後，他22日在社群網站發文，除了提及發病始末，他也坦言每年都有接受高階健檢，遺憾的是，這個疾病「根本無法預防」，徵兆也很容易被誤會成其他疾病。

▲沈玉琳明顯消瘦不少。



沈玉琳強調，他平常的生活作息相當規律，晚上8點錄完影後，他基本上都不應酬，直接回家，「早睡早起、沒喝酒的習慣」，也並非B肝帶原者。至於食用健康食品的部分，他也澄清：「主要是大家都在吃的維生素類的補充品，而且是功能醫學科醫生跟據驗血報告開給我的。」

▲沈玉琳強調每年都有接受高階健檢。



然而，即便長年注重健康檢查，沈玉琳仍無法避免突如其來的病情，「我每年都去教學醫院做含核磁共振、電腦斷層、食道胃腸鏡在內的高階健檢，每3個月去功能醫學科診所驗血，其實我在病發前3個月也才驗過血，所有數值都是正常的，當然也包括血球，但我還是發病了，急性的，所以健檢還是有它的侷限。」

▲沈玉琳坦言白血病的徵兆很不容易辨識。



沈玉琳直言，白血病的徵兆並不特殊，醫生也無法一眼就知道是其症狀，「太容易被誤會成其他疾病」，以他自身例子來說，他大約是兩個月前開始接連出現無精打采、情緒低落、累到走不下去的徵兆，「除非你沒事就去抽骨髓做切片，但就算這樣，沒驗到就沒有，只要ㄧ驗到，那就已經發病了。」