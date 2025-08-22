ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人沈玉琳因罹患白血病，正在接受治療。由於外界揣測病因眾說紛紜，他今日（22）親自發長文，詳述從發病到確診的完整過程，並澄清諸多謠言。

▲▼沈玉琳發文。（圖／翻攝自臉書）

▲沈玉琳發文。（圖／翻攝自臉書）

沈玉琳強調，經請教多位權威醫師後，得知白血病根本無法預防，且自己生活作息規律、不應酬、不喝酒，更非媒體所說的B肝帶原者，就連三個月前的健康檢查指數都一切正常，突如其來的急性症狀讓他自己也始料未及。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈玉琳回憶，兩個月前身體便出現警訊，起初只是無精打采，後來惡化成「走五步路就累」，但他始終誤以為是慢性疲勞或自律神經失調。直到7月28日，他在妻子芽芽陪同下準備前往身心科就診時，在家門口就險些暈厥，更在停車場失控狂吐。當時他氣若游絲想返家休息，但芽芽堅持必須就醫，沈玉琳事後回想，感性直呼：「我老婆向來有幫夫運，她這個決定，救了我一命。」

▲▼沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

▲沈玉琳感謝妻子救回他一命。（圖／翻攝自臉書／沈玉琳的御琳軍）

在身心科楊聰才醫師的緊急協助下，沈玉琳被轉送至三軍總醫院重症中心。經檢查，他的血紅素竟是常人未見的2.6（正常值為13.0-18.0），已瀕臨危險邊緣，這才找到他極度疲憊喘不過氣的病因。在緊急輸血後，主治醫師告知他，根據白血球大量增生的報告來看，應是俗稱「血癌」的白血病，但醫師也鼓勵他，如今醫療技術進步，白血病已非絕症，當晚他便轉入加護病房展開治療。

文末，沈玉琳也鄭重澄清，他從未罹患猛爆性肝炎、水腦症或多重器官衰竭，目前除了白血病外，身體各項功能皆正常，食慾恢復後甚至還胖了3公斤。他透露，目前正在台大醫院由權威醫師侯信安教授治療，一切進展順利。同時他否認先前傳言的病症，沒有猛爆性肝炎，沒有水腦症，沒有B肝帶原，沒有多重器官衰竭，也沒有因病去傷到別的器官。


【沈玉琳全文】

很多人討論我發病的原因，而這個世界最想知道的人一定是我。

住院治療這段期間，我跟不同的權威醫師請益，得出一個結論，白血病根本無法預防，它會有徵兆，但一旦徵兆出現，你就是得病了，就是要住院治療。

我平常算是養生的人，綜藝節目錄完大約晚上八點，我基本不應酬，錄完就回家，我早睡早起、沒喝酒的習慣、也從來不是媒體說的B肝帶原者，媒體說我是因為吃太多健康食品，沒有，我的健康食品主要是大家都在吃的維生素類的補充品，而且是功能醫學科醫生跟據驗血報告開給我的。

我每年都去教學醫院做含核磁共振、電腦斷層、食道胃腸鏡在內的高階健檢，每三個月去功能醫學科診所驗血，其實我在病發前三個月也才驗過血，所有數值都是正常的，當然也包括血球，但我還是發病了，急性的，所以健檢還是有它的侷限。

白血病所謂的徵兆，實在太容易讓人誤會成其它疾病，也就是醫學上講的「非特異性」，它不會有什麼很特別的、讓你甚至是醫生ㄧ看就知道是白血病的症狀，除非你沒事就去抽骨髓做切片，但就算這樣，沒驗到就沒有，只要ㄧ驗到，那就已經發病了。

說說我的發病過程：
距今兩個月前，我先是無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在沙發動也不動，該錄影的時候當然就發揮我強大的意志力，強顏歡笑。總以為這些症狀是慢性疲勞、自律神經失調，一定會在某一天睡個好覺之後，不藥而癒，殊不知，這就是從未在我腦中浮現過的陌生疾病，白血病。
7/24我跟唐綺陽老師搭檔錄11點熱吵店，當天已感到前所未有的疲倦，之前走十步路就累，那天已經縮短成五步就得休息，一天四集的主持全靠唐老師。撐完熱吵店的一天後，我回到休息室，用快哭出來的聲音打電話給老婆芽芽，跟她說我沒辦法了，要她幫我延後隔天公視新外景節目的錄影。主持這麼多年，我沒請過假，結婚以來在家人面前從不疲憊的硬漢，終於向身體低頭了。

因為我一直認為自己是自律神經失調，所以接下來的幾天我開始尋求身心科的治療，吃了藥以後情緒是改善了，但走沒幾步就累的問題開始越來越嚴重，我已經連完整洗一個澡的力氣都沒了。

時間來到7/28，我永遠記得的日子，芽芽幫我約診楊聰才身心科，不料我光是出門走到電梯口，短短幾步路就快暈過去，電梯下B3停車場時，我控制不住的靠著車門狂吐，然後氣若游絲的跟芽芽說，我沒辦法去診所了，我要回家，但芽芽堅決不讓我回家，她覺得我越是這樣越要去看醫生，楊聰才醫師是我們舊識，就算我不是身心科的問題，他應該也能引導我們該去看哪一科。

我老婆向來有幫夫運，她這個決定，救了我ㄧ命。

當天下午三點，助理開車載我們抵達楊聰才身心科所在大樓門口，診所位於2樓，我看這近在眼前的診所，卻完全無力走進去，極度的累跟喘是我此生未曾有過的，在楊醫師太太Wendy老師的協助下，終於進了診間，楊醫師見我的情況，大驚失色，直呼：你怎麼是來找我啦！接著他緊急聯絡三軍總醫院，沒多久我就躺在三總的重症中心，醫護人員先幫我進行呼吸維持的急診處理，然後驗血報告出來，我的血紅素是很多醫生都沒見過的2.6，正常是13.0-18.0，這個超低數字讓我幾乎快沒辦法進行氧氣跟二氧化碳的交換，這就是我ㄧ動就累就喘的原因。院方明快的幫我輸血，然後，我此生最震驚的事情發生了。

就在我躺在急診病床上，想著輸完血就能回家，就能繼續錄影的時候，主治黃子權醫師來到床邊，用一種要我堅強的神情說：「雖然最終要骨髓切片才能確診，但照驗血報告，白血球如此的大量增生，這應該是血液疾病。」

血液疾病？那是什麼？應該沒什麼吧！滿滿的問號浮現腦海，黃醫師進ㄧ步說：「就是白血病，也就是一般說的⋯血⋯」黃醫師沒說出那個字來，但我知道是哪個字，接著他告訴我，時代不一樣了，這幾年醫療技術的發展跟新藥的使用，白血病早已經是可以治癒的病。

當晚我就從急診送去加護病房進行白血病的先期治療了。

最後補充澄清一下：
我ㄧ入院就診斷是白血病，也立刻針對白血病進行治療，我沒有猛爆性肝炎，沒有水腦症，沒有B肝帶原，沒有多重器官衰竭，也沒有因病去傷到別的器官。依照後來的檢驗報告，我其它各項功能都很正常，沒三高，血壓正常、發炎指數正常、食慾比住院前好，還胖了3公斤。我目前在台大接受權威醫師侯信安教授的治療，進展非常順利，很快就能跟大家見面。

