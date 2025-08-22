ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
丁寧驚吐與外籍老公有不愉快　「不爽要說出來」揭婚姻最恐怖的事

記者陳芊秀／綜合報導

女星丁寧繼新劇《拜六禮拜》大受好評後，7月底又開拍電影《空姐復仇記》，忙碌著工作與家庭生活，今日（22）發長文，文中透露與外籍老公馬修有不愉快，「對我來說婚姻最恐怖的事情是，對你不爽，但是我不說。」

▲▼丁寧驚吐與外籍老公有不愉快　「不爽要說出來」。（圖／翻攝自臉書）

▲丁寧外籍老公馬修結婚10幾年，分享婚姻觀。（圖／翻攝自臉書）

丁寧從早上6點就忙電影拍攝，且為了保持腦袋清醒，在台北拍攝都盡量自己準備餐點，而且15年拍戲幾乎都自己準備早午餐。除了敬業的工作態度，丁寧對婚姻經營也有自己的看法，當工作回家已經晚間7點，因為和老公馬修前幾天有一些不愉快，坦率地溝通解決。

雖然《拜六禮拜》播畢，丁寧覺得自己還是演這部戲的人，有些台詞幫助自己做的更好。她表示「我一直不怕婚姻觸礁」，解讀「觸礁」就是彼此調整航道，沒有理由要誰一直退到底，「如果你是那個一路退到底的人，你自己真的要好好反省，你為什麼造就出一個不聽你的聲音，對你如此是無忌憚的人？他這個樣子，你不也幫了不少忙。」她認為要說出口的不只是愛，不爽更要說出來。

▲▼丁寧驚吐與外籍老公有不愉快　「不爽要說出來」。（圖／翻攝自臉書）

▲丁寧正在拍攝電影，長文吐露與外籍老公有些不愉快，坦率溝通解決。（圖／翻攝自臉書）

除了工作、婚姻觀，丁寧也分享一段在機場發生的暖心插曲。她拍攝時因絲襪破損，一位免稅店的店員得知後，竟拿出自己乾淨的備用絲襪送給她，並告訴她：「丁寧姐，謝謝你的文章，他真的幫助到我。」這番話令她直呼「爽到天花板去了！」她也深刻感受到，透過文字分享生活能幫助到他人，是一件非常有價值的事，同時在Hashtag感謝桃園機場的協助。

丁寧

