80歲男星彭海義猝逝！超商廣告的阿伯就是他…同框Selina當臉書封面

記者陳芊秀／綜合報導

資深男星彭義（本名：彭海義）於17日在家中猝逝，享壽80歲，家屬昨日（21）透過臉書發文證實噩耗。他生前拍過多部熱門廣告、電視劇、電影等，並將自己作品上傳到YouTube，12年來一直記錄著每一次鏡頭前的演出。

▲80歲資深男星彭海義猝逝，生前拍過無數作品。（圖／翻攝自臉書）

彭海義以「彭義」的藝名在台灣影視圈打拼，憑著招牌笑容與自然純熟的演技，在多部華語劇都有令人印象深刻的演出，2021年拍攝台語微電影《最後一次》獲得「瞇電影」個人表演獎。他是同時活躍廣告圈，曾在超商廣告扮演一個請店員幫忙穿針的阿伯，也拍過提神飲料、健康食品廣告，還拍過MV，其中在2018年為超商拍攝公益募款廣告，扮演一個失智老人，與Selina有精彩對手戲，他的臉書粉專封面，放著與Selina同框合照。

▲彭海義拍台語微電影《最後一次》曾獲得個人表演獎。（圖／翻攝自臉書）

▲彭海義在超商廣告扮演一個請店員幫忙穿針的阿伯。（圖／翻攝自臉書）

▲彭海義拍過提神飲料廣告。（圖／翻攝自臉書）



▲彭海義和Selina拍超商公益募款廣告，同框照成了他的臉書封面。（圖／翻攝自臉書）



此外，彭海義也在恐怖驚悚片《咒》飾演廟公一角，他曾發文表示雖然片中戲分不多，「但是能參與了這部戲劇演出，我就很開心了！」每一次的作品他都細細記錄下來，包括片尾字幕打上他的名字時，他也特別截圖紀念，就這樣記錄自己的演藝人生10多年。他逝世消息由家屬曝光後，網友紛紛留言「彭爸爸一路好走從小就看你演戲」、「彭哥一路安詳好走，家屬請節哀」。

▲彭海義在《咒》演廟公。（圖／翻攝自臉書）

▲彭海義仔細記錄每一次演出，片尾字幕截圖自己的名字。（圖／翻攝自臉書）