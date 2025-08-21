ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！
中元普渡泡麵熱銷排行榜！
《獵人》又更新了！
台日混血女神解放比基尼！　「炸超兇上圍」真實身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

「台日混血女神」各務禮美奈在2024年9月正式成為味全龍啦啦隊練習生，日前她因參加實境節目《炸裂吧！女孩》打響知名度，平時會透過社群記錄日常的她，最近在IG曬出一系列比基尼照，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友暴動按讚。

▲▼各務禮美奈。（圖／翻攝自Instagram／remina___）

▲各務禮美奈分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／remina___）

透過各務禮美奈分享的照片可見到，她身穿一件印有花圖案的無肩帶比基尼上衣，搭配綠色繩結設計的比基尼下身。她坐在泳池邊的躺椅上，微微側身面對鏡頭，一手撐頭，一手舉起比出「手掌張開」的姿勢，臉上帶著淡淡的微笑，散發出甜美而自信的氛圍，整體氛圍輕鬆愉快，充滿夏日陽光氣息。

▲▼各務禮美奈。（圖／翻攝自Instagram／remina___）

▲各務禮美奈會在群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／remina___）

在其他照片中，各務禮美奈換上了黑色三角比基尼上衣，搭配白色繩結比基尼下身，造型更顯成熟性感。她跪坐在躺椅上，雙手自然放在腿旁，身體微微前傾，眼神專注直視鏡頭，展現出迷人的魅力及自信感，並配文寫道「it’s summer」，貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友按讚，同時也紛紛留言表示「好美」、「瘋掉了」、「太好看了。」

▲▼各務禮美奈。（圖／翻攝自Instagram／remina___）

▲各務禮美奈去年9月成為味全龍啦啦隊練習生。（圖／翻攝自Instagram／remina___）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

