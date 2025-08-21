陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。最近積極瘦身的她，大方公開了體重，「睡覺真的會瘦」，秘訣曝光後，讓不少網友看了都很敬佩女藝人的毅力。

▲陳喬恩在限動說「睡覺真的會瘦」。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



陳喬恩20日在Instagram限時動態坦言，當天睡了好久的美容覺，「不工作我真的很能睡，要不是肚子餓，我可能直接睡到晚餐」，但起床後瘦到48.4公斤，讓她笑說睡覺真的能瘦。

除此之外，陳喬恩坦言最近都有乖乖運動，「感覺長了一點點的肌肉。」只不過運動完都很餓，很想大嗑滷肉飯和麵筋，只好去睡覺，「減肥的每一次忍耐都不會辜負妳的自律。」

▲陳喬恩運動完好餓，但不敢亂吃的她只能趕快去睡覺。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



21日起床後，陳喬恩第一次吃了她最愛的納豆當早餐，更高興的是，體重又掉到47.8公斤，「今天的體重我還滿意。」但可能是有其他工作需求的關係，她最好減肥到45公斤，「而且大概只有一個月的時間」，顯見女明星辛苦的一面。

▲陳喬恩21日起床後已經瘦到47.8公斤了。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



事實上，陳喬恩日前剛分享「5天緊急瘦身」的方法，那就是嘗試一天只進食4小時。她透露，現在每天的第一餐會安排在運動之後，「空腹做一些運動，最好是有氧，我昨天做蟬柔。」接著在下午4點左右進食，並選擇高蛋白食物補充能量，「雞胸肉、納豆、皮蛋豆腐兩個、兩個蔥蛋、蟹棒、日本紅魚子卵，一瓶羊奶。」她也提醒大家，每天一定要補足2000cc的水分。

▲陳喬恩目標是在一個月內瘦到45公斤。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



除了白天的有氧運動，陳喬恩晚上也會做一些重訓，幫助蛋白質轉化為肌肉。透過這樣的飲食和運動習慣，之前已經看到成效，「肉肉肚子消下去了，臉的浮腫也消了！」