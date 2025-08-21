夏威夷「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

記者黃庠棻／台北報導

女星賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密。今（21）日她出席「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會，也分享了母親在疫情前得過皮蛇的情況，趁著這次剛好接了這個工作，幾乎全家人都去接種了疫苗。

▲賈靜雯出席「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會。（圖／記者徐文彬攝）

剛從夏威夷旅遊返台的賈靜雯，先前被大女兒Angel曝光一張穿一件紅色的比基尼上衣，外搭的亮黃色寬袖罩衫一度被風吹到掀開，下身則是黑色褲子，整體造型充滿夏日氛圍的辣照，沒想到她在記者會上才知道性感美照被女兒曝光，第一個反應竟是「那麼小有什麼好看的」，相當逗趣。

▲梧桐妹出賣賈靜雯辣照。（圖／翻攝自Instagram／angels_camera_dump）

隨後，賈靜雯看到Angel曬出的辣照，笑說「超醜，等下要打給她」，不過當時她的狀態被現場所有人稱讚像少女，她表示「會去謝謝她」，更表示女兒要曬她的照片前並不會特別告知。

▲賈靜雯透露女兒咘咘、Bo妞今年暑假暴風抽高。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

此外，賈靜雯也透露今年暑假咘咘、Bo妞抽高超多，10歲的咘咘目前就讀國小五年級已經有146公分；8歲Bo妞則是就讀國小三年級且有135公分，她也分享兩個小孩個性上的差異，表示姊姊比較容易緊張、焦慮，妹妹則是天生樂觀。

▲賈靜雯出席「心血管病患疫苗接種指引」發布記者會。（圖／記者徐文彬攝）