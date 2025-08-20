金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金鍾國宣布結婚的消息後，過去在節目上談到婚後是否舉辦喬遷宴的想法，也再度被翻出，引發熱烈討論。他在今（2025）年初，被曝光以現金約62億韓元（約1.34億台幣）購下首爾江南的一棟高級別墅，當時立刻引發外界揣測他即將結婚。

▲金鍾國閃婚消息，引起大眾熱議。（圖／翻攝自金鍾國IG）

6月29日播出的SBS節目《我家的熊孩子》中，諧星許卿煥便好奇地問：「大家都說你買房子是為了準備新婚房，真的是這樣嗎？」金鍾國則笑著回答：「那也是對的啊，總要準備吧，要是沒有房子怎麼辦呢？」在當時就已經有意無意地，透露了好事將近的線索。

▲金鍾國捨不得愛妻辛苦。（圖／翻攝自金鍾國IG）

許卿煥還打趣說：「哥，就算是想像一下你結婚的樣子，也一定會辦喬遷宴吧？」沒想到金鍾國立刻搖頭說：「不會辦！辦那個不是讓老婆很辛苦嗎？」展現出滿滿的「寵妻語錄」。許卿煥則忍不住笑回：「這麼好的房子，居然不辦喬遷宴？難道已經討論過了嗎？」場面相當逗趣。根據韓媒報導，金鍾國將在9月5日舉行婚禮，對象是圈外人，婚禮只會邀請家人及摯友，低調完成終身大事。

金鍾國日前透過粉絲交流平台，親自向粉絲公布喜訊，寫下：「我終於要結婚了！雖然之前多少有透露一些端倪，但大家還是會覺得突然吧。今年正好是我出道30週年，專輯還沒做成，倒是先找到我的另一半。雖然來得很晚，但能走到這一步真的很慶幸。」強調衷心希望粉絲能給予祝福。