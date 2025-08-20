盧廣仲PO合照「遭疑官宣戀情」！　親曝對方身份

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲今（20日）出席手錶品牌活動，他透露有跟媽媽一起買過「母子錶」，且有一次他PO出和媽媽的合照，竟被誤會是要「官宣」戀情，相當搞笑。

▲盧廣仲今天現身手錶品牌概念店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

他自曝是個很守時的人，打趣說如果有人遲到，「可能就直接不跟他來往」，但坦言若遇到會自我排解心情，「我就會跟他說那我先去做自己的事，我其實花比較少時間想別人的事，不然就乾脆順便寫歌。」還說覺得聽手錶或時鐘秒針規律的聲音非常紓壓，最近吃完飯也會出門散步、拍照，都是很好的紓壓方式，「聽我的演唱會跟新專輯也是紓壓。」

不過盧廣仲下個月的3場演唱會在台北國際會議中心舉行，門票開賣就秒殺，一票難求，他自爆和同事有預感會很難買，所以自己先買了一些，到時可以送給身邊買不到票的親友，是否擔心到時粉絲紛紛來私訊他求票？盧廣仲幽默說，如果有今天站台品牌的手錶可以加分。

▲▼盧廣仲近日忙籌備專輯和演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

談到新專輯進度，他表示已高達97.9%，但下個月就要進行的台北國際會議中心演唱會，竟然才兩三成，他老神在在地說自己抱持「八二法則」的心情。已經兩度在大巨蛋擔任嘉賓的他，會不會想挑戰大巨蛋專場演出？盧廣仲說這要看緣分，哪裡有人想要聽就去唱。」有沒有關注棒球隊啦啦隊？最近帶領爸媽瘋《鬼滅之刃》的盧廣仲幽默說：「我有研究鬼殺隊。」讓全場笑翻。