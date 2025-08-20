舒子晨「羞辱網友外貌」愧疚還原經過！遭疑態度突轉變　二度發聲道歉

記者孟育民／台北報導

女星舒子晨2023年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，然而日前有女網友在IG限時動態批評LuxyGirls表演，讓舒子晨一時情緒失控，憤而跑到該名網友社群私訊，對她容貌羞辱，甚至開酸對方「真的滑到被嚇死，好恐怖，你家沒鏡子？」，舉動引發熱議。對此，舒子晨也發聲道歉了。

▲舒子晨公開向女網友道歉 。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



該名女網友公審舒子晨的行逕，並還原事情來龍去脈，對此舒子晨也公開向對方致歉，「看到批評的限時動態，我一時理智線斷掉，情緒失控跑去私訊網友，對他人身攻擊。 現在感到非常愧疚非常抱歉！！身為公眾人物，我不應該做出這種像太妹一樣的行為 。」

舒子晨對造成該名女網友的傷害誠摯致歉，希望對方能接受她的歉意，並表示未來會更加謹言慎行提醒自己，無論有什麼樣的情緒，都不應該發洩的無辜的人身上，錯了就是錯了，虛心接受大家的指教，未來必定時時謹記教訓， 對不起。」

▲舒子晨虛心接受外界指責 。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

面對網友的指責，舒子晨都虛心接受，坦言會承擔一切，就算被廠商終止合作，也願意負責，不過原本還在跟網友理論的她，態度突大轉變，引發網友質疑，對此她則解釋：「對不起，因為我是該團體的隊長，也是妹妹在裡面最親近的人，當下確實很生氣也無法接受別人使用這種辱罵的情緒姓字眼，回完大家的文之後發現我只聚焦在我為何生氣而爭論，卻忘了反省自己也做出傷害他人的行為，我誠心跟事主道歉。」